Christoph Kessler schafft EM-Norm

Donaueschinger Leichtathlet über 800 Meter schnell

Leichtathletik: (h) Endlich hat er sie geschafft, die Qualifikation für die Hallen-Europameisterschaften in Belgrad: Der Donaueschinger Christoph Kessler lief beim internationalen Hallenmeeting in der Karlsruher Messehalle über 800 Meter 1:47,81 Minuten und erreichte mit dieser Zeit die Norm für die EM, die bei 1:48 Minuten steht. Jetzt muss die Platzierung der Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig in zwei Wochen den Ausschlag geben, welche drei Starter den DLV in Belgrad vertreten werden.

Kessler war nach seinem starken Auftritt an seinem Studien- und Trainingsort überglücklich und kommentierte sein Rennen so: „Sehr schön, dass es geklappt hat mit der Norm für die Hallen-EM. Ich wollte schnell laufen und schauen, was geht. Die Positionskämpfe waren nicht perfekt, aber ich wollte mich auf keine Spielereien einlassen. Also war ich zwischendurch ganz hinten. Ich wollte erst auf den Geraden vorbeigehen. Als ich bei 700 Meter die 1:33 gesehen habe, wusste ich, dass ich es schaffe. Ich habe mich noch gut gefühlt hinten raus. Ich bin schon so oft an Normen vorbeigelaufen, endlich hat’s geklappt. Es ist ein tolles Gefühl, denn hier in Karlsruhe waren viele bekannte Gesichter auf der Tribüne. Drei Deutsche dürfen mit zur EM. Nun müssen wir die Deutschen Meisterschaften abwarten. Ich bin guter Dinge, dass es reicht.“