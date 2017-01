Christin Maier: Über Tschechien in die Slowakei

Nachwuchsbiathletin steht kurz vor der Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft.

Biathlon: Es läuft bestens bei Christin Maier. Bei den Deutschlandpokal-Rennen am vergangenen Wochenende in Altenberg demonstrierte die Furtwangerin erneut, dass sie derzeit unter Deutschlands Biathleten die beste Juniorin ist. Das Ticket für den ersten Saisonhöhepunkt, die Junioren-Europameisterschaft, ist ihr kaum noch zu nehmen. Noch gibt sich die Sportlerin vom Ski Urach jedoch zurückhaltend: „Man sollte sich nie zu sicher sein. Ansonsten lässt die Konzentration nach und dann können auch schnell Fehler passieren.“ Vier Rennen zählen für die Qualifikation zu den Titelkämpfen Anfang Februar in Nove Mesto (Tschechien). Die ersten zwei hat die 20-Jährige gewonnen. Nummer drei und vier folgen am 28. und 29. Januar im bayerischen Kaltenbrunn.

Christin Maier ist selbst überrascht, wie gut es bei ihr in diesem Winter läuft: „Das hätte ich nicht erwartet. Vielleicht liegt es daran, dass ich im Herbst ohne gesundheitliche Probleme durch die Vorbereitung kam.“ Es stimmt zudem derzeit auch in beiden Biathlon-Bereichen – in der Loipe und beim Schießen. „Dadurch wird man gestärkt“, sagt die Bundeswehr-Soldatin.

Die Junioren-EM wäre nur der erste Saisonhöhepunkt für Christin Maier. Drei Wochen später folgt ihr größtes Ziel in diesem Winter, die Weltmeisterschaften der Junioren im slowakischen Osrblie (ab 22. Februar). Der Weg aus dem Schwarzwald in die Slowakei führt aber nicht nur geografisch über Tschechien. Sieben deutsche Juniorinnen kämpfen zunächst in Nove Mesto um EM-Medaillen. Die besten fünf von ihnen fahren zur Weltmeisterschaft.

Während die 20-Jährige die Junioren-EM mit drei Medaillen im Vorjahr noch bestens in Erinnerung hat, gibt es im Vergleich mit den besten Nachwuchsbiathletinnen der Welt noch eine offene Rechnung. „Im letzten Jahr haben wir bei der Junioren-WM mit der Staffel knapp eine Medaille verpasst. Das wollen wir nachholen“, hofft Christin Maier. Ihre Staffelkameradinnen waren damals zugleich auch die Trainingskolleginnen Marina Sauter (DAV Ulm) und Janina Hettich (SC Schönwald). Die beiden benötigen Ende Januar für die EM-Qualifikation noch Spitzenergebnisse. Dagegen kann Christin Maier die Wettkämpfe gelassen angehen, das Ticket nach Nove Mesto dürfte ihr keiner mehr abnehmen.