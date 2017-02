Christin Maier: "Es kribbelt schon"

Schwarzwälder Biathletinnen starten bei Junioren-WM in der Slowakei

Biathlon: Mit dem Einzelwettbewerb der Juniorinnen über 12,5 Kilometer beginnt am heutigen Donnerstag die Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft in Osrblie (Slowakei). Mit Christin Maier vom SC Urach und Janina Hettich vom SC Schönwald wurden für die Titelkämpfe auch zwei Schwarzwälder Biathletinnen nominiert. Im ersten Wettkampf, der um 14 Uhr beginnt, gehört Christin Maier zu den vier deutschen Hoffnungsträgerinnen. Janina Hettich muss zunächst mit der Rolle als Ersatzläuferin leben.

Bereits im vergangenen Jahr sammelten Maier und Hettich in Rumänien wertvolle Erfahrungen bei Weltmeisterschaften im Nachwuchsbereich. „Routine ist so eine WM für uns dennoch nicht. Es ist noch immer etwas Besonderes, sich mit der Weltelite zu messen. Ich bin glücklich, dass mich die Trainer Steffen Hauswald und Roman Böttcher nominiert haben“, sagt Maier, die von der fröhlichen Eröffnungsfeier der WM im slowakischen Erzgebirge am Montag sehr angetan war. „Solche Feiern verursachen immer ein Kribbeln. Spätestens da weißt du, dass es bald losgeht“, ergänzt die in Furtwangen wohnende Maier.

Zusammen mit den anderen Teamkameraden sind die beiden 20-jährigen Schwarzwälderinnen bereits am vergangenen Wochenende in die Slowakei gereist. Die jungen Zweikämpfer innensollten die Chance haben, sich mit den Bedingungen vertraut zu machen. „Die Strecke hat Anstiege und flache Abschnitte. Sie bietet ein gesundes Mittelmaß in den Anforderungen. Die Anstiege sind machbar. Allerdings ist die Strecke durch den Regen der vergangenen Tage sehr tief geworden“, schildert Christin Maier ihre ersten Eindrücke. Für sie wird es viel wichtiger sein, am Schießstand gut durchzukommen. „Die Anlage ist nicht so windanfällig. Ich sollte mir am Donnerstag nicht mehr als einen Fehler erlauben. Dann ist sogar eine Medaille möglich“, sagt die Schwarzwälderin. Noch aber gelten die jungen Französinnen und Russinnen als die Top-Favoriten auf Edelmetall.

Wenn Christin Maier am heutigen Nachmittag in die Loipe geht, wird Janina Hettich ihrer Trainingspartnerin an der Strecke nicht nur die Daumen drücken, sondern auch lautstark unterstützen. „Ich habe akzeptiert, dass vier andere deutsche Mädels nominiert wurden. Ich war ohnehin von Anfang an nur als Ersatz nominiert“, sagt Janina Hettich. Sie will sich mit guten Trainingsleistungen anbieten, sollte sich doch noch eine Tür öffnen. „Ansonsten nehme ich die WM als Vorbereitung für die deutsche Juniorenmeisterschaft in eineinhalb Wochen. Da greife ich auf jeden Fall wieder an“, sagt die Lauterbacherin, die für den SC Schönwald startet. Janina Hettich wird sich heute an der Strecke „irgendwo zwischen den Anstiegen und dem Schießstand“ einen Platz zum Anfeuern ihrer Teamkolleginnen suchen.

Die Bundestrainer werden erst unmittelbar nach dem ersten Wettkampf entscheiden, wie sie die anderen Disziplinen besetzen. „Ich bin zunächst nur für den ersten Wettkampf gesetzt“, unterstreicht Christin Maier, die ebenso wie Hettich zur Bundeswehr-Sportfördergruppe in Fahl gehört und am Ski-Internat Furtwangen mit der Profi-Gruppe trainiert. Nur zu gern möchte es die Uracherin nicht bei einem Wettkampf in der Slowakei belassen.

Nach den glanzvollen Erfolgen der deutschen Männer und Frauen bei der gerade abgeschlossenen WM in Hochfilzen, schickt sich nun die nächste deutsche Biathlon-Generation an, für Furore zu sorgen. „So viel Trubel wie in Hochfilzen werden wir nicht haben. Aber ich habe schon zahlreiche Fans ausgemacht, die für eine schöne Atmosphäre sorgen werden“, sagt Christin Maier. Die Sportlerin vom SC Urach will die Stimmung nutzen, um bei ihrem ersten Start gleich ein Top-Ergebnis zu erzielen – heute ab 14 Uhr, wenn es richtig ernst wird.