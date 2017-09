Regionalsport Schwarzwald Christian Mendes: Jungbrunnen von der Copacabana

Torhüter des FC 08 Villingen wird imDezember 45 Jahre alt

Fußball: Nicht viele können von sich behaupten, das Fußballspielen am weltberühmten Strand von Rio de Janeiro gelernt zu haben. Christian Mendes, Stammtorhüter der Oberliga-Mannschaft des FC 08 Villingen, schon. Der Wahl-Österreicher mit brasilianischen Wurzeln zieht seit zwei Spielzeiten für die Nullachter die Torwarthandschuhe an und denkt trotz seines Alters von 44 Jahren noch lange nicht ans Karriere-Ende.

An der Copacabana, dem populärsten Küstenabschnitt der Welt, entdeckte Mendes schon früh seine Leidenschaft für das runde Leder. „Da es damals in Rio nicht viele Fußballplätze gab, spielte ich sehr oft am Strand Fußball. Erst mit 19 Jahren kam ich in einen Fußballverein in Sao Paolo“, erzählt der Brasilianer. Dass er einmal ein erfolgreicher Torspieler werden sollte, war damals noch nicht abzusehen. „Zuerst wollte ich im Feld kicken. Meine Mannschaft suchte allerdings einen Tormann. Da mein Vater ebenfalls im Tor stand, versuchte ich eben mein Glück.“

Mit Erfolg: Sein Verein AD Sao Caetano wurde auf Anhieb U21-Meister im Bundesstaat Sao Paolo und Mendes erhielt einen Profivertrag. Von 1991 bis 1996 trug er das Trikot des Vereins, bei dem bereits berühmte brasilianische Kicker wie Marcos Senna (ehemals FC Villarreal), Caiuby (FC Ingolstadt) oder der ehemalige Weltfußballer Rivaldo (damals FC Barcelona) unter Vertrag standen.

Im Jahr 1998 verschlug es Mendes von der brasilianischen Sonne in die österreichischen Alpen. „Durch meinen damaligen Freund, Oberdan Carneiro, der in seiner aktiven Zeit beim FC Lustenau spielte, entstand die Verbindung.“ Für den FC Lustenau und später für den Stadtrivalen Austria stand Mendes in 152 Zweit- und 89 Drittligaspielen zwischen den Pfosten. Zu seinen persönlichen Highlights zählt die Teilnahme am ÖFB-Cup-Finale 2011 mit der Austria vor 15.000 Zuschauern in Wien, auch wenn Mendes ein Einsatz verwehrt blieb.

In Lustenau im österreichischen Bundesland Voralberg, in der Nähe des Bodensees, hat der zweifache Familienvater zweier Söhne (15 und 14 Jahre) gemeinsam mit seiner Frau Tathiana sein privates Glück gefunden. „Ich habe den Schritt nach Österreich nie bereut. Voralberg ist meine Wahlheimat.“

Deshalb nimmt der 44-Jährige auch die lange Fahrt bis nach Villingen ins Training und zu den Spielen des FC 08 in Kauf. „Es gibt hier viele nette Leute. Mir gefällt es in Villingen sehr gut. Sonst würde ich nicht fast jeden Tag über 300 Kilometer fahren“, witzelt Mendes. Nach einem vierjährigen Intermezzo beim FC Singen, wo er auch in 13 Spielen als Cheftrainer an der Seitenlinie stand, kam Anfang 2016 das Angebot der Nullachter. „Da musste ich nicht lange überlegen. Nur die lange Fahrt bis in den Schwarzwald nervt“, schmunzelt der Keeper.

Sportlich läuft es für ihn und sein Team derzeit hervorragend. Beim Auswärtsspiel am zweiten Spieltag beim Bahlinger SC avancierte Mendes zum Matchwinner, als er beim Stand von 1:0 einen Elfmeter spektakulär parierte und somit den Weg zum 3:0-Auswärtssieg ebnete. Die Nullachter sind als Aufsteiger mit dem zweiten Tabellenplatz bisher die positive Überraschung der Saison. Über die Oberliga sagt Mendes selbstbewusst: „Ich habe mir von den Gegnern mehr erwartet. Wir spielen gerade extrem gut. Und wenn wir so weitermachen, können wir locker oben mithalten.“

Für ihn persönlich hat Konstanz in seinen Leistungen oberste Priorität. „Ich möchte so lange wie möglich für die Mannschaft gut spielen und ein sicherer Rückhalt sein. Wenn ich so weitermache wie bisher, werde ich sicher nochmal den ein oder anderen Elfer halten.“

Dass „Opa Mendes“, wie ihn Mitspieler scherzhaft nennen, mit 44 Jahren noch Topleistungen abrufen kann, überrascht ihn selbst nicht. „Ich fühle mich eher wie ein 34-Jähriger. Körperlich bin ich noch in guter Form.“ Ein Geheimrezept für ewige Fitness hat er nicht. „Ich habe als Jugendlicher lange nur auf Sand gespielt. Das war eine sehr gute Grundlage für meine Knochen. Außerdem habe ich nie geraucht und getrunken und mache nie eine Trainingspause im Sommer“, gibt Mendes Einblicke in seine Lebensweise.

Dennoch nagt der Zahn der Zeit auch am Brasilianer. „Die Regenerationsphase dauert heute schon länger als noch vor zehn Jahren. Es braucht mehr Zeit, bis meine Batterie wieder aufgeladen ist.“ Auf der anderen Seite gewinnt Mendes seinem Alter auch Positives ab. „Ich bin heute ein besserer Keeper als mit 30, da ich inzwischen sehr viel Erfahrung habe und mit Auge spiele.“

Diese Erfahrung will Christian Mendes auch den anderen Torhütern bei den Nullachtern weitergeben. Für seine Mannschaft spielt er deshalb eine wichtige Rolle. „Vor allem für junge Spieler hat der Routinier immer ein offenes Ohr, er ist ein wertvoller Ansprechpartner. Zudem ist er eine sehr zuverlässige und fröhliche Person“, schwärmt FC 08-Kapitän Benedikt Haibt. Auch Trainer Jago Maric findet nur lobende Worte über seine Nummer Eins: „Mendes ist ein angenehmer Mensch und ein großer Sportsmann. Ich habe größten Respekt vor seinem Willen und Ehrgeiz." Auch eine Vertragsverlängerung könne sich Maric vorstellen. "Warum nicht? Wenn Christian noch Lust hat, spricht nichts dagegen."

Einen Tag vor Heiligabend wird Mendes 45 Jahre alt. Ans Aufhören denkt er aber noch nicht. Stattdessen möchte er seinen bis Sommer 2018 laufenden Kontrakt bei den Nullachtern verlängern. „Ich kann mir gut vorstellen, noch zwei bis drei Jahre zu spielen“, sagt er zuversichtlich. Danach strebt der Fußball-Oldie einen Posten als Cheftrainer an. Dazwischen wolle er aber erst einmal eine kurze Pause einlegen. Vielleicht an der Copacabana, wo alles begann.

Christian Mendes

Der Brasilianer wurde am 23.12.1972 in Rio de Janeiro geboren.

Seit seinem 28. Lebensjahr lebt er in Österreich und hat mit seiner Frau Tathiana die zwei Söhne Klaus (15 Jahre alt) und Adrian (14 Jahre alt).

Nach insgesamt 241 Profieinsätzen in Österreich und weiteren kürzeren Stationen zog es ihn im Sommer 2016 nach Villingen. Der Vertrag des 44-Jährigen läuft kommenden Sommer aus.