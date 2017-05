Christian Braun wechselt zum SV Zimmern

Torjäger des FC Bad Dürrheim hat einen neuen Verein

Fußball: Am vergangenen Samstag wurde Christian Braun beim FC Bad Dürrheim verabschiedet. Inzwischen steht der neue Verein fest, bei dem der Torjäger künftig spielen wird. Der 27-Jährige wechselt zum SV Zimmern, der Ende dieser Saison aus der württembergischen Verbandsliga absteigen muss. Der 27-Jährige hat in der aktuellen Runde 19 Mal für die Bad Dürrheimer getroffen. Braun, der in Lauffen wohnt, hat in Bad Dürrheim seinen Abschied zum Saisonende schon vor Wochen angekündigt.