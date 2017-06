Regionalsport Schwarzwald Chancen stehen 50:50

SG Riedöschingen/Hondingen und NK Hajduk Villingen kämpfen um Aufstieg in die Bezirksliga

Fußball, Aufstiegsspiel zur Bezirksliga: SG Riedöschingen/Hondingen – NK Hajduk Villingen (Sonntag, 15 Uhr in Hondingen). (ms) Wer folgt dem FV Marbach und der DJK Donaueschingen II in die Bezirksliga Schwarzwald? Eine Antwort auf diese Frage werden die kommenden Relegationsspiele zwischen den Zweitplatzierten aus den Kreisligastaffeln 1 und 2 geben. Im Hinspiel am Sonntag empfängt die SG Riedöschingen/Hondingen den NK Hajduk Villingen in Hondingen. Während die SG bis zum letzten Spieltag der Kreisliga A 2 sogar noch um den Meistertitel kämpfte, sicherten sich die Villinger zwei Spieltage vor Schluss den Relegationsplatz hinter dem souveränen Meister Marbach. Deshalb gehen beide Mannschaften mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die Aufstiegsspiele.

SG-Trainer Gerd Hanser, der momentan auf den Malediven Kraft für den Saison-Endspurt sammelt, findet lobende Worte für sein Überraschungsteam: „Als Aufsteiger hatten wir den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Unsere Leistung hat alles übertroffen. Solch einen Erfolg hat uns auch niemand zugetraut.“ Der Schlüssel zum Erfolg sei die mannschaftliche Einheit gewesen. Hanser: „Zusammenhalt und Kameradschaft in unserem Team sind klasse. Wir versuchen, für jeden immer alles zu geben.“

Ähnlich stellt sich die Situation bei Hajduk dar. Als Aufsteiger mit dem Ziel „Top Fünf“ in die Saison gegangen, holte sich das Team von Trainer Predrag Kicic die Vizemeisterschaft. „Das Ziel wurde klar erreicht. Den zweiten Platz konnten wir allerdings nicht voraussagen. Insgesamt war es eine klasse Saison“, so Kicic. Dass sich beide Mannschaften noch aus der Saison 2015/16 in der Kreisliga B 2 kennen, stellt einen besonderen Reiz dar. „In beiden Spielen waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, haben aber nie gewinnen können“, ärgert sich Kicic.

Was eine Prognose betrifft, sind sich die Trainer einig. „Die Chancen stehen 50:50. Die bessere Tagesform und das Glück werden den Unterschied machen“, sagen beide. Für Gerd Hanser hat das Hinspiel eine große Bedeutung. „Das erste Duell kann schon entscheidend sein und gibt die Rollenverteilung für das Rückspiel vor.“ Kicic ergänzt: „Beide Vereine sind miteinander befreundet. Ich freue mich auf die Duelle.“ Bis auf Ivan Vogel kann Predrag Kicic personell aus dem Vollen schöpfen. Bei der SG stehen hinter Florian Schmid und Nik Fluk noch Fragezeichen.