Carmine Italiano sagt beim FC Pfaffenweiler arrivederci

Trainer des Bezirksligisten verabschiedet sich im Sommer

Fußball-Bezirksliga: Der FC Pfaffenweiler muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Carmine Italiano verabschiedet sich im Sommer. Italiano ist aktuell in seinem fünften Jahr in Pfaffenweiler. Der 42-Jährige hatte die Mannschaft nach dem Abstieg in die Kreisliga A übernommen und den Wiederaufstieg geschafft. „Ich werde in meinem letzten halben Jahr in meinem Engagement keinen Deut zurückstecken. Mir hat die Arbeit in Pfaffenweiler immer Spaß gemacht. Ich werde die Jungs schon jetzt vermissen.“ Aktuell steht der FC Pfaffenweiler in der Liga auf Platz acht. Für die Zukunft plant Italiano keinen Ausstieg aus dem Trainerleben. „Ich bin für neue Angebote offen. Fußball ist für mich Spaß und Hobby zugleich.“ (daz)