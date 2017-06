Regionalsport Schwarzwald C-Junioren des FC 08 Villingen wollen Saison krönen

Junge Nullachter können am Donnerstag in Lahr Oberliga-Aufstieg perfekt machen

Fußball, C-Junioren Verbandsliga: SC Lahr – FC 08 Villingen (Donnerstag, 19.30 Uhr). (ms) "Von Minute zu Minute steigt bei mir der Puls", gibt Haris Redzepagic zu. Der Trainer der Villinger C-Junioren will eine starke Saison mit dem Aufstieg in die Oberliga krönen. Dafür müssen die Nullachter einen Vorsprung von einem Zähler gegenüber dem SC Freiburg II und FV Lörrach-Brombach, die im direkten Duell gegeneinander antreten, über die Ziellinie bringen. Dass dies kein Selbstläufer wird, weiß der Trainer. "Es können viele Faktoren dazwischenkommen. Die Jungs können schwere Füße haben, Überheblichkeit kann eine Rolle spielen, und auch der Gegner ist sehr stark", warnt Redzepagic. "Der SC Lahr hat gegen den SC Freiburg II gewonnen, gegen Lörrach einen Punkt erkämpft und kann befreit aufspielen." Die Gastgeber werden die Spielzeit unabhängig vom Ausgang des Saisonfinales auf dem drittletzten Tabellenplatz abschließen. Die Villinger beschäftigen sich vor dem "Spiel der Spiele" allerdings nur mit sich. Redzepagic: "Wir wissen, dass wir stärker sind. Bei uns muss das Gesamtpaket stimmen." Damit spielt der Coach auf die Homogenität an, selche die Mannschaft im Verlauf der Saison auszeichnete. "Zwar stechen Vittorio Lettieri und Efekan Albayrak durch ihre vielen Tore heraus, aber die Abstimmung zwischen allen Mannschaftsteilen war bisher unsere größte Stärke. Dass wir trotz der vielen Verletzten in diesem Jahr oben stehen, ist umso bemerkenswerter." Für das Saisonfinale hat Redzepagic den gesamten Kader zur Verfügung.

Selbst im Falle eines Nichtaufstiegs wäre die Saison keineswegs gescheitert. "Es war ein tolles Jahr. Alle Kinder haben in den letzten Monaten einen Riesenfortschritt gemacht. Dennoch wollen wir morgen unbedingt den letzten Schritt gehen."