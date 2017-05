regionalsport schwarzwald Busse: "Antragstellung der GmbH war beabsichtigt"

Panthers Pressesprecher Matthias Busse mit Klarstellung zum abgelehnten Lizenzantrag der Schwenninger Basketballer

Basketball: Nachdem die 2. Bundesliga am Donnerstag den wiha.Panthers Schwenningen keine Lizenz für den Spielbetrieb in der 2. Liga Pro B erteilte, meldete sich am Freitag Panthers-Pressesprecher und Rechtsanwalt Matthias Busse erneut zu Wort. In einer Klarstellung macht Busse deutlich, "dass der Antrag von der Basketball Villingen-Schwenningen GmbH gestellt wurde". Busse weiter: "Das war und ist auch beabsichtigt, da die GmbH den Spielbetrieb der ersten Mannschaft seit 2009 trägt und auch formell Lizenznehmer sein soll."

Für Busse und die Panthers ist somit klar: "Die Teilnahme an der Regionalliga Südwest erfolgt auf Grund der DBB-Regularien stets durch den tragenden Verein, weshalb dieser auch das sportliche Aufstiegsrecht trägt. Der Verein hat dieses Aufstiegsrecht vertraglich auf die GmbH übertragen, sodass diese zum Lizenzantrag berechtigt war. Die Liga hat, vorläufig, entschieden, dass diese Übertragung nicht hinreichend dargelegt war."

Die Schwenninger geben sich jedoch nicht geschlagen. Busse: "Ob dies tatsächlich der Fall ist, wird sich im weiteren Verfahren zeigen. Der Verein wird sich in diesem Zusammenhang an keinen Spekulationen beteiligen. Und auch wenn es dieser Klarstellung eigentlich nicht bedarf. Die Unstimmigkeit über Paragraf 24 der Spielordnung hat sicher keinen Einfluss auf die Frage der Lizenzierung und die Entscheidung der Liga."

Daniel Müller, der Geschäftsführer der 2. Basketball-Bundesliga, hatte am Donnerstag auf Anfrage des SÜDKURIER erklärt, dass der Lizenzantrag von der Organisation gestellt werden müsse, die am Spielbetrieb teilgenommen hat. Dies wäre im Fall der Schwenninger nicht so gewesen. Weiterhin ist völlig offen, wie es nun weiter geht. Die Neckarstädter, die souverän und frühzeitig als Meister der Regionalliga feststanden, wollen sich nicht geschlagen geben und sehen sich, wie es Busse ausdrückte, auf dem richtigen Weg. Die Panthers haben von der Liga eine Widerspruchsfrist eingeräumt bekommen.