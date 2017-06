Regionalsport Schwarzwald Burghardt und Mose in Rekordlaune

Deutsche Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaft. Villinger Schwimmtrio in Berlin am Start

Schwimmen: (df) Bei den Deutschen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2017 (DJM) in Berlin gingen drei Aktive vom Schwimmclub Villingen an den Start. Um überhaupt auf der DJM starten zu dürfen, musste man im Vorfeld in seinem Jahrgang in ganz Deutschland unter die ersten 30 bzw. 20 im letzten halben Jahr gekommen sein. Eine Hürde, die nur mit hohem Trainingsaufwand zu schaffen ist. Diese Strapazen hatten Tabea Mose (Jg. 1999), Karin Wagner (Jg. 2000) und Nico Burghardt (Jg. 2000) auf sich genommen und ihr Ziel erreicht.

Tabea Mose startete über 50m und 100m Freistil, 50m und 100m Rücken sowie 50m Schmetterling. In vier Strecken erreichte sie die Endläufe im Doppeljahrgang 1998/1999 und verbesserte dreimal den Vereinsrekord über 50m Rücken (0:30,30 Minuten), 50m Schmetterling (0:28,60) und über 50m Freistil (0:26,82), wobei sie hier nur um 2 Zehntel das Siegertreppchen verpasste.

Karin Wagner startete in ihrer Paradedisziplin Rücken über 50m und 100m. Lief es ihr über 100m (1:09,07 Minuten) mit Platz 15 noch nicht nach Wunsch, so konnte sie ihre persönliche Bestzeit über die kürzere Distanz um 24 Hundertstel auf 0:31,76 Minuten drücken. Mit Platz 12 verpasste sie den Endlauf der besten acht.

Nico Burghardt war, ebenso wie Tabea Mose, auf fünf Strecken startberechtigt. Gleich den ersten Start über 100m Freistil (0:53,22 Minuten) absolvierte er mit Bravour auf Rang 14. Damit unterbot er seine eigene Bestmarke um fast eine Sekunde. Die 50m Schmetterling beendete er auf dem 8. Platz. Im Endlauf steigerte sich Burghardt noch einmal. Mit 0:25,71 Minuten verbesserte er sich um einen Platz und stellte einen neuen Vereinsrekord auf. Über die doppelt so lange Strecke reichte es in 0:27,27 Minuten auf Platz 9. Nur 1 Zehntel fehlten ihm zum Endlauf trotz Vereinsrekord. Die 200m Lagen beendete der Villinger nur knapp über seiner Bestzeit in 2:15,54 Minuten. Auch über 50m Freistil (0:24,92) schwamm Burghardt Vereinsrekord.

Klar, dass Villingens Trainer Dieter Fabian stolz auf seine Schwimmer war, zumal andere Vereine weitaus bessere Trainingsbedingungen haben als die Doppelstädter.