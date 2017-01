Budenzauber in Bad Dürrheim

Hallenmasters in der Salinensporthalle. Drei Fußballturniere am Wochenende

Hallenfußball: (lh) Hallenfußball satt in Bad Dürrheim: Am Wochenende steigt in der Salinensporthalle das Hallenmasters. Am Samstag beginnt der Turnierreigen mit dem Solemar-Cup, bei dem zehn Mannschaften aus der Bezirks- und Kreisliga um den Titel spielen. Das Turnier startet um 9.30 Uhr und endet gegen 15.30 Uhr. Der Sieger hat die Möglichkeit, im nächsten Jahr beim SportVision-Uhlsport-Cup zu spielen. Der letztjährige Turniergewinner, die Spvgg Trossingen, haben sich jedoch dafür entschieden, auch diesmal wieder beim Solemar-Cup teil zunehmen. Mit den Bezirksligisten aus Trossingen, Obereschach und Brigachtal sind hier die Favoriten schnell gefunden.

Nach einer gelungenen Premiere mit dem Turnier der Damen im Vorjahr findet am Samstag erneut der HW-Link Ladies-Cup statt. Acht Mannschaften von der Verbands- bis zur Kreisliga kämpfen im Nachtturnier ab 17 Uhr um das Preisgeld für die ersten drei Plätze. Da Titelverteidiger VFL Herrenberg kurzfristig absagen musste, scheint hier die SG Wittlingen/Wollbach in der Favoritenrolle. Ein Wörtchen mitreden wollen Gastgeber und Landesliga-Spitzenreiter SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen, der FV Marbach und der SV Titisee. Die Siegerehrung des Damenturniers findet gegen 21.15 Uhr statt.

Am Sonntag steigt der SportVision-Uhlsport-Cup mit zehn Mannschaften von der Oberliga bis zur Bezirksliga. Der FC 08 Villingen ist hier der Hecht im Karpfenteich. Die Nullachter haben in den vergangenen zwei Wochen bereits vier Hallenturniere gewonnen. Aber Gastgeber FC Bad Dürrheim will als Titelverteidiger mit seinem Verbandsligateam den Pott holen. Für die Kurstädter wäre es der vierte Sieg in Folge bei diesem Turnier. Das Sonntagsturnier beginnt um 10.30 Uhr. Das Endspiel findet gegen 16.30 Uhr statt. Insgesamt sind 28 Teams beim zweitägigen Hallenmasters in der Salinensporthalle am Ball.

Die Turniere

Solemar-Cup (Samstag, ab 9.30):

Gruppe A: SV Obereschach, FC Bad Dürrheim II, NK Zagreb Villingen, Spvgg. Trossingen, FV Marbach; Gruppe B: TuS Oberbaldingen, SV Niedereschach, SV Aasen, FC Brigachtal, SSC Donaueschingen

HW-Link Ladies-Cup (Samstag, 17 Uhr)

Gruppe A: SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen, SG Wittlingen/Wollbach, FC Unterkirnach, SV Worblingen. Gruppe B: FV Marbach, TSG Wittershausen, SV Titisee, SG Obereschach/Kappel/Mönchweiler

SportVision-Uhlsport-Cup (Sonntag, ab 10.30 Uhr)

Gruppe A: DJK Villingen, FC Bad Dürrheim, FC 08 Villingen U 19, FC Erzingen, BSV Schwenningen; Gruppe B: FC Bad Dürrheim U 19; FC 08 Villingen; SV Zimmern, Hegauer FV, SV Überauchen.

Titel Info

Text Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus