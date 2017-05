Donaueschingen Bruttosieg für die Guntermanns

Premieren-Golfturnier auf dem neuen "East Course" am Donaueschinger Öschberghof

Golf: (jümü) Mit einem Paar-Wettbewerb, dem Vierer-Auswahldrive, bei dem beide Partner einen Ball abschlagen und dann wählen können, mit welchem das Loch zu Ende gespielt wird, starteten die Golfsportler in eine neue Golf-Ära am Öschberghof. Der neue 18-Loch-Platz „East Course“ bedeutete für die Spieler am Samstag eine ganz neue Herausforderung, was die Topografie angeht. Spannend gestaltete Green-Komplexe sowie großzügig angelegte Wasserhindernisse machen das Golfspiel zu einem ganz besonderen Erlebnis. Entsprechend begeistert waren die Damen und Herren, obwohl sie auch mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen hatten.

Insgesamt 92 Teilnehmer hatten für die Premiere des Ostkurses gemeldet und überzeugten durch gute Leistungen. Dies bestätigte Sportdirektor Paul Gremmelspacher den Golfern bei der Siegerehrung, die er zusammen mit dem Präsidenten des Golfclub Öschberghof, Alexander Hengst, vornahm.

Mit insgesamt 27 Punkten holten sich Susanne und Joachim Guntermann die Brutto-Wertung. In der Netto-Wertung (Handicap bis 45,1) landeten Andrea und Uwe Krause mit 37 Punkten auf dem ersten Platz. Dahinter folgten Christel Stegmann und Anne Kathrin Keller (34), Sven Käfer und Nicolas Duelli (32) sowie Anne und Michael Keil (31). In der Netto-Wertung ab einem Handicap von 45,2 setzten sich Patrizia und Gerd Kappler (42) vor Helga Grosser und Martin Hoffmann (42), Marek Kostka und Bernd Majer (38) sowie Carolin und Ralf Geisert (36) durch.

Am nächsten an der Fahne landeten Anne Keil (3,15 Meter) und Alexander Loebenberger (1,40 Meter), die weitesten Schläge gelangen Anne Keil mit 155 Metern und Alexander Joos mit starken 245 Metern.