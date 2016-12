Bräunlingen Bronze im Doppel bei Landesmeisterschaft für Tischtennis-Nachwuchs

Etliche Top Ten-Plätze für junge Schwarzwälder

Tischtennis: (ma) Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Mosbach trafen die Nachwuchsspieler aus dem Tischtennisbezirk Schwarzwald auf starke Konkurrenz. Fast alle Teilnehmer spielen bereits in ihren aktiven Herren- und Damenmannschaften bis hinauf zur Oberliga mit. Trotzdem gelangen im Doppel und Einzel etliche Plätze in den Top Ten.

Gespielt wurde in Mosbach in etlichen Vorrundengruppen, wobei die beiden jeweils Erstplatzierten die K.o.-Runde erreichten. Das beste Ergebnis aus Schwarzwälder Sicht gelang Celine Schädler/Luisa Leser (TTF Stühlingen). Sie holten imU 15-Mädchendoppel die Bronzemedaille. Beide gewannen im U 15-Einzel ihre Vorrundengruppe. Luisa Leser landete am Ende auf Platz fünf. Celine Schädler und Yvonne Scherer aus St. Georgen blieben mit Rang neun noch in den Top Ten. Yvonne kam im Doppel zusammen mit Natalie Suhoveckij aus Stockach außerdem auf Rang fünf.

Bei den U 15-Jungs überstanden im Einzel Kai Moosmann (TTC Bräunlingen) und Marc Hackenjos vom TV St. Georgen die Vorrunde und belegten am Ende beide den starken neunten Platz. Im Doppel spielte Moosmann mit Nick Do aus Freiburg. Beide scheiterten im Viertelfinale und wurden Fünfte. Hackenjos kam mit seinem Partner Manuel Schreierke (Freiburg) auf den neunten Rang.

Bei den U 18-Jungs war nur Manfred Görlinger vom TTC Blumberg mit dabei. Er scheiterte in der Vorrunde als Dritter und wurde Siebzehnter. Im Doppel belegte er Rang neun. Bei den U 18-Mädchen hatte sich nur Jessica Faller (Stühlingen) qualifiziert und traf auf sehr starke Konkurrenz. Rang 25 war ihr Endergebnis, im Doppel Platz neun.

Das beste Ergebnis im Mixed-Wettbewerb schaffte Celine Schädler (Stühlingen) mit ihrem fünften Platz bei den U 15-Mädchen, ebenso wie Kai Moosmann bei den U 15-Jungs.