"Brigachtal im Derby unter Zugzwang"

Andreas Binder, Trainer SV Hölzlebruck, tippt den 23. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald

Fußball-Bezirksliga: (daz) Langsam reifen die Entscheidungen. Noch acht Spieltage stehen in der Bezirksliga Schwarzwald an. Für den SÜDKURIER tippt Andreas Binder, Trainer des SV Hölzlebruck, den 23. Spieltag in der Liga.

FC Dauchingen – SV Geisingen: „Dauchingen ist auf eigenem Platz immer zu beachten. Ich rechne mit einem offenen Spiel. Geisingen sollte möglichst dreifach punkten, um die Chance auf Platz zwei zu wahren. Von der Offensivstärke der Gäste haben wir uns zuletzt am Ostermontag ein Bild machen können. Ich tippe 1:2.“

FC Pfaffenweiler – FC Brigachtal: „Ein Derby, in dem vor allem die Gäste unter Zugzwang sind. Pfaffenweiler steht im gesicherten Mittelfeld. Brigachtal muss punkten, um noch den viertletzten Platz zu erreichen. Ich tippe 2:2.“

FV Tennenbronn – SV Hinterzarten: „Die Heimstärke der Tennenbronner ist in der ganzen Liga bekannt. Hinterzarten braucht da schon einen guten Tag, um etwas mitzunehmen. Zudem müssen die Gäste hoffen, dass bei Tennenbronn nicht alles klappt. Treffen diese beiden Faktoren ein, ist ein 1:1 möglich.“

FC Königsfeld – SV Hölzlebruck: „Wir spielen beim Tabellenzweiten, was die Schwere der Aufgabe unterstreicht. Königsfeld hat Platz eins noch nicht abgeschrieben, spürt aber auch den Atem der Verfolger in der Tabelle. Der Sieg in Geisingen hat uns gut getan. Wir wollen weitere Punkte einsammeln. Mit einem Zähler in Königsfeld wäre ich zufrieden.“

SV Grafenhausen – SV Obereschach: „Die Konstellation ist klar. Der Tabellenletzte empfängt den Ersten. Auch wenn es bei solchen Spielen schon einige Überraschungen gab, glaube ich nicht, dass Obereschach stolpert. Die Gäste haben schon beachtliche zehn Punkte Vorsprung auf Rang drei und mit Sicherheit viel Selbstvertrauen. Hinzu kommt die Qualität von Obereschach. Ich tippe 1:3.“

TuS Bonndorf – SV TuS Immendingen: „Immendingen hat zuletzt alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Die Elf spielt eine starke Rückrunde. Interessant wird, wie sich die starke Offensive der Gäste gegen die gute Bonndorfer Defensive schlägt. Da es an nahezu jeden Spieltag eine Partie ohne Tore gibt, tippe ich 0:0.“

FC Hochemmingen – SV Überauchen: „Hochemmingen hat die klare Niederlage in Immendingen zuletzt vergessen lassen. Überauchen wird nicht mehr in die Abstiegszone rutschen. Die Gastgeber setzen sich mit 2:0 durch.“

FC Schönwald – SG Riedböhringen/Fützen: „Die Schönwalder brauchen im Kampf um den Klassenerhalt Siege. Die Gastgeber müssen auf die Offensivkarte setzen, was die Chance von Riedböhringen sein kann. Mit gezielten Kontern kann Riedböhringen den Gastgebern Kopfzerbrechen bereiten. Ich tippe auf ein Unentschieden – 2:2.“