Braun und Witzig sagen tschüss

FC Bad Dürrheim hangelt sich mit letzter Kraft durch die Saison. Kommenden Samstag einige Verabschiedungen von Spielern.

Fußball-Verbandsliga: (daz) Trainer Reiner Scheu vom FC Bad Dürrheim hatte schon vor der Fahrt zum Feiburger FC große Befürchtungen. „Wir sind platt und leer“, musste der Fußball-Lehrer in den Spielen davor und in den Trainingseinheiten erkennen. Die 2:6-Niederlage beim FFC bestätigte Scheu, der mit nur elf Akteuren aus der ersten und drei Spielern aus der zweiten Mannschaft angereist war. „Letztlich müssen wir über das Ergebnis noch froh sein. Wir waren kein ernsthafter Gegner. Ich sehne das Ende der Saison herbei“, bilanziert Scheu. Auch in den restlichen zwei Partien gegen Denzlingen und in Kehl ist keine Verbesserung der personellen Situation in Sicht. Angesichts der Qualität der kommenden Gegner droht Bad Dürrheim in der Tabelle weiter abzurutschen.

Für die Kurstädter ging es beim Tabellenzweiten nur um Schadensbegrenzung. Die ist den Kurstädtern einigermaßen gelungen, nachdem Scheu zwischenzeitlich sogar Schlimmeres befürchtet hatte. „Ich war froh, als die Uhr angelaufen war“, ergänzt der Trainer. Noch am Freitag hatte der Trainer einige Absagen verkraften müssen. Somit wurden Spieler wie Patrick Detta ohne Training ins kalte Wasser geworfen. Als nach 45 Minuten auch Karsten Scheu die Ampel nicht mehr weiterspielen konnte, musste Alexander Feucht ran. Später auch noch Denis Becker und Stefan Nezel. Für die zwei restlichen Partien muss Trainer Scheu weiterhin improvisieren.

Am Samstag wird es vor dem Spiel gegen Denzlingen einige Verabschiedungen von Spielern geben. Dazu gehört auch Torjäger Christian Braun, der aktuell bei 18 Treffern steht. Braun wird in Rottweil seine Meisterausbildung forcieren und hat keine Zeit mehr für ein so komplexes Training wie in Bad Dürrheim. Auch Samuel Witzig, in der ersten Halbserie noch ein wichtiger Baustein im Angriff der Kurstädter, wird die Elf verlassen. Witzig kam im Kalenderjahr 2017 aus beruflichen und privaten Gründen überhaupt noch nicht zum Einsatz. Somit zeichnet sich ab, dass es bei den Kurstädtern einen größeren personellen Umbruch geben wird.