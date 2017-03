Regionalsport_Schwarzwald Bräunlingen der Gewinner des Spieltags in der Kreisliga A 2

Spitzenteams aus Donaueschingen und Riedöschingen/Hondingen lassen am 18. Spieltag der Kreisliga A 2 Punkte liegen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (ms) FC Löffingen II – SG Riedöschingen/Hondingen 1:1 (0:0). Nach einer ersten Hälfte, in der Löffingen gute Chancen durch Kevin Hoheisel und Benjamin Hofmeier ausließ, ging die SG durch Tim Heine in Führung. Kurz darauf konterte Löffingen über Hoheisel und glich verdient aus. Die SG drängte noch auf den Sieg, kreierte jedoch keine Chancen mehr. Tore: 0:1 (57.) Heine, 1:1 (64.) Hoheisel. ZS: 50. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).

FC Bad Dürrheim II – FC Bräunlingen 0:3 (0:2). Die Gäste starteten besser und gingen durch Lukas Rosenstiel in Führung. Bad Dürrheim nutzte seine Chancen nicht. Gabriel Götz machte mit zwei Treffern den Endstand perfekt. Tore: 0:1 (8.) Rosenstiel, 0:2 (33.) Götz, 0:3 (82.) Götz. ZS: 100 SR: Stefan Teufel (Rielasingen-Arlen).

SSC Donaueschingen – SV St. Märgen 4:2 (1:0). Der SSC bestimmte das Spiel und ließ den Ball laufen. Sebastian Charton verwertete eine Flanke zur verdienten Führung. In Abschnitt zwei erhöhten Felix Seltmann und Charton. Die Gäste sorgten mit einem Doppelschlag nochmals für Spannung. Benjamin Otto machte dann per Elfmeter alles klar. Tore: 1:0 (24.) Charton, 2:0 (53.) Seltmann, 3:0 (55.) Charton, 3:1 (75.) Steve Gerhardt, 3:2 (75.) Zoltan Varga, 4:2 (84.) Otto (FE). ZS: 50. SR: Konstantin Konegen (Villingen).

FC Neustadt II – SV Öfingen 1:0 (0:0). Die Gäste lieferten dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Fabian Ott und Adrian Riegger vergaben für Öfingen große Chancen. Kurz vor Schluss stellte Marco Veser mit einem Schuss in den Winkel den schmeichelhaften Heimsieg sicher. Tor: 1:0 (83.) Veser. ZS: 50. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

FC Pfohren – DJK Donaueschingen II 1:0 (1:0). Pfohren war über die gesamte Spieldauer das bessere Team und gewann verdient. Sebastian Boma köpfte eine Flanke von Fabian Reichmann zum Tor des Tages ein. Pfohren hatte noch weitere Chancen. Von der DJK kam offensiv zu wenig. Tor: 1:0 (45.+1) Boma. ZS: 200. SR: Ömer Sari (Schwenningen).

SV Gündelwangen – FC Lenzkirch 3:2 (2:2). Das Derby startete furios: Tim Rüdiger vollendete einen Konter zum 0:1, Benjamin Kaiser antwortete per Kopf. Rüdiger per abgefälschtem Schuss machte das dritte Tor innerhalb von drei Minuten. Martin Albert glich per Fernschuss aus und Dennis Klein besorgte in Hälfte zwei den verdienten Siegtreffer für den SVG. Tore: 0:1 (9.) Rüdiger, 1:1 (10.) Kaiser, 1:2 (11.) Rüdiger, 2:2 (36.) Albert, 3:2 (62.) Klein. ZS: 90. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

FV Möhringen – SV Göschweiler 0:1 (0:1). Victor Lampel erzielte nach 27 Minuten das Tor des Tages für Göschweiler. Ein etwas schmeichelhafter Sieg. Möhringen hatte eine Vielzahl an guten Chancen, wurde aber von effektiven Gästen für einen Fehler in der Abwehr bestraft. Göschweiler vergab in der Schlussminute noch einen Elfmeter. Tor: 0:1 (27.) Lampel. ZS: 120. SR: Thomas Fackler (Villingen).

SV Mundelfingen – FC Hüfingen. Die Partie fiel wegen der schlechten Platzverhältnisse aus und wird am 17. April ausgetragen.