Erster und dritter Platz für den BSV Blumberg bei Landesmeisterschaften in Ruit

Die hervorragende Nachwuchsarbeit des BSV Blumberg fand bei den baden-württembergischen Boxmeisterschaften der Jugend in Ruit bei Stuttgart wieder einmal seine Bestätigung. Gleich zwei Kämpferinnen sicherten sich einen Platz auf dem Podium. In der Kadettenklasse bis 51 kg sicherte sich die 14-jährige Ines Franzke (rechts) den Titel. Die frisch gebackene Landesmeisterin überzeugte mit guter Technik sowie couragiertem Kampfgeist. In der Schülerklasse bis 48 kg sicherte sich die 13-jährige Blumbergerin Linda Maier (links) den dritten Rang. Sie musste sich in der Halbfinalrunde trotz mutiger Leistung geschlagen geben. Auf Grund ihrer technischen Fähigkeiten wurde sie vom baden-württembergischen Boxverband vom 16. bis 21. April zu einem internationalen Förderlehrgang nach Ruit eingeladen. Hier ist auch eine irische Auswahlmannschaft zu Gast. „Beide Mädchen verfügen über großes Talent und nehmen den Boxsport mit der richtigen Einstellung an,“ ist der Trainer des BSV Blumberg, Michael Schäfer (Mitte) von einer vielversprechenden Zukunft beider Talente überzeugt. Bild: Herrmann