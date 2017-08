Bonndorf II als Favorit gehandelt

Vorschau auf den Saisonstart in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 3

Fußball-Kreisliga B, Staffel 3: (daz) In einer nahezu unveränderten Zusammensetzung geht die Hochschwarzwald-Staffel in die neue Saison. Mit St. Märgen gibt es lediglich eine neue Mannschaft.

Frühzeitig stand der SV St. Märgen in der vergangenen Saison als Absteiger in der Kreisliga A fest. Dabei nahm die Elf noch zwei Jahre zuvor einen beachtlichen fünften Platz ein. Der sofortige Wiederaufstieg ist kein Muss, doch in der oberen Tabellenhälfte will sich die Elf gern festbeißen.

Als Favorit für den Aufstieg wird der TuS Bonndorf II gehandelt. Im Juni noch knapp an in den Aufstiegsspielen gescheitert, strebt die Bezirksliga-Reserve nun im zweiten Anlauf den Aufstieg an. Wie ernst der in Bonndorf genommen wird unterstreicht die Tatsache, dass im Saisonfinale der vergangenen Runde schon einige Spieler aus dem Bezirksliga-Kader eingesetzt wurden. Für die Elf spricht ihre Offensivqualität.

Lange mischte der FC Bernau in der Vorsaison im Aufstiegsrennen mit. Noch am 16. Spieltag führte Bernau die Liga an. Dann ging es runter auf Platz drei. Bernau wird sicherlich die Mannschaft sein, die den Bonndorfern Paroli bieten kann.

Hinter dem letztjährigen Spitzentrio Eisenbach, Bonndorf und Bernau klaffte bereits eine große Lücke. Der Tabellenvierte FC Reiselfingen hatte bereits ein negatives Torverhältnis. Besser war diesbezüglich der SV Saig, hatte aber einen Punkt weniger auf Platz fünf. Saig ließ mit einem 3:1-Sieg gegen Neukirch im Bezirkspokal aufhorchen und würde nun in der Liga gerne näher an die Spitzenmannschaften heranrücken.

Die Teams des FC Friedenweiler, SV Titisee und SG Schluchsee/Feldberg schafften es in der vergangenen Runde, die Marke von 20 Punkten zu überbieten. Schwächen offenbarten Friedenweiler und Titisee in der Abwehr und kassierten die zweit- respektive drittmeisten Gegentreffer. Schluchsee war da besser, gewann aber gegenüber den beiden Konkurrenten ein Spiel weniger.

Punktgleich mit jeweils 18 Zählern standen der SV St. Blasien, TuS Rötenbach und VfB Mettenberg vergangene Saison Tabellenende. St. Blasien ging zuletzt in vier Vorbereitungsspielen viermal als Verlierer vom Platz. Auch Rötenbach blieb in zwei Testspielen ohne Erfolg. Mettenberg feierte immerhin einen Sieg in Lauchringen. Das Trio wird in erster Linie darum kämpfen, den Tabellenkeller zu verlassen.