Bogen-Club Villingen-Schwenningen: Aufsteiger steht im Bundesligafinale

Krimi mit Happy End am vierten und letzten Wettkampftag

Bogenschießen: Der Bogen-Club Villingen-Schwenningen hat es geschafft. Der Aufsteiger wird am 18. Februar in Wiesbaden beim Finale dabei sein.

Am Anfang der Bundesligasaison lautete das Ziel der Bogenschützen aus Villingen-Schwenningen noch der Klassenerhalt. Doch schon nach zwei von vier Wettkampftagen waren sie auf Platz drei. Die ersten vier Mannschaften der Bundesliga Süd und Bundesliga Nord qualifizieren sich nach den vier Wettkampftagen für die Endrunde. Dominic Gölz, Florian Faber und der junge Markus Kuhrau hatten schon an den ersten zwei Wettkampftagen überzeugt und wurden bereits als Finalkandidaten gehandelt.

Am dritten Wettkampftag Anfang Januar in Östringen dann die Ernüchterung: nur Platz 5, ein Punkt hinter dem Viertplatzierten aus Östringen und drei Zähler hinter dem Dritten aus Ebersberg. Ein Monat blieb den Doppelstädtern, um sich wieder zu fangen. Der letzte Wettkampftag am vergangenen Samstag in Welzheim sollte die Entscheidung bringen. Der Klassenerhalt war schon in trockenen Tüchern und das Finale immer noch zum Greifen nah.

Die ersten zwei Wettkämpfe hatten es in sich. Im Duell gegen Östringen wurde Markus Kuhrau geschont, da er grippegeschwächt war. Dafür kämpfte sich die ehemalige Jugendkaderschützin Milena Ziegler eindrucksvoll ins Team. Dominic Gölz, frischgebackener Landesmeister, und der Schweizer Nationalkaderschütze Florian Faber im Dienst des BCVS waren fest entschlossen, mit Milena Ziegler das Finalticket zu lösen.

Nach einer 4:0-Führung für den Bogenclub VS kämpften sich die Östringer zurück und und erzwangen noch eine 5:5-Punkteteilung. Im zweiten Wettkampf gegen Ebersberg folgte die nächste Ernüchterung: das schwächste Duell des Tages. Die mitgereisten Fans waren enttäuscht. Doch dann kam die Wende. Gegen den Tabellenletzten aus Reutlingen gab es ein sicheres 6:0. Im folgenden Duell gegen den Tabellenführer aus Tacherting knöpften Milena, Florian und Dominic dem Ligaprimus beim 5:5 einen Punkt ab.

Nach der Pause stand das Aufeinandertreffen mit Welzheim an, das die Gastgeber knapp für sich entschieden. In der Zwischenzeit festigten die Ebersberger mit lupenreinen Siegen den 3. Platz. Doch Östringen schwächelte. Das Team hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. Vor den letzten zwei Matches lagen die Neulinge aus dem Schwarzwald plötzlich auf Rang vier. Denn dank der besseren Satzdifferenz und dem unverhofften Punkt aus dem Tachertinger Match waren die Schützen aus Villingen-Schwenningen punktgleich mit den Nordbadenern.

Es sollte ein Krimi werden, bei dem der BCVS die besseren Karten hatte, denn der Tabellensechste und Siebte waren noch auf dem Spielplan. Östringen musste gegen Ebersberg und die Hausherren aus Welzheim ran. Tatsächlich feierten Dominic Gölz, Milena Ziegler, Florian Faber und die zwei Reserven Markus Kuhrau und Sarah Reincke am Ende mit einem Punkt Vorsprung den Finaleinzug. Der Showdown in Wiesbaden geht in der Halle der Deutschen Einheit über die Bühne.

Nach der Olympiasilbermedaille von Lisa Unruh ist der Bogensport im Aufschwung und der DSB will das Bundesligafinale erneut medienwirksam aufziehen. Ein tolles Spektakel wird geboten, welches auch im Live-Stream deutschlandweit auf Sportdeutschland übertragen wird. Der Bogen-Club VS plant einen Fanbus. Wer mitfahren will, kann sich auf der Homepage www.bcvs.de bis 9. Februar melden.