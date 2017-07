Regionalsport Schwarzwald Blitzstart des FC Bad Dürrheim: 3:0-Sieg gegen DJK Villingen

Verbandsligist gewinnt Testspiel gegen Landesligisten klar

Fußball: (daz) Verbandsligist FC Bad Dürrheim hat am Samstag ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten DJK Villingen mit 3:0 (3:0) Toren gewonnen. Sime Fantov (2.), Dimitri Bärwald (10.) und Nico Tadic (37.) erzielten die Tore der Kurstädter. "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, waren die überlegne Mannschaft und haben die Tore schön herausgespielt", freute sich Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu.

Die Kurstädter legten einen Blitzstart hin. Fantov traf schnell zur Führung, die wenig später Neuzugang Bärwald ausbaute. Mit dem 3:0-Halbzeitstand war die Begegnung entschieden. "Nach der Pause und einigen personellen Wechseln war bei uns der Kräfteverschleiß erkennbar, schließlich hatten meine Jungs eine harte Trainingswoche in den Beinen. Da lief die Partie doch mehr im Mittelfeld ab, wobei wir den Villingern kaum Tormöglichkeiten gestattet haben", ergänzt Scheu. Seine Elf bestreitet am Dienstag (19 Uhr) in Albstadt ein weiteres Testspiel, bevor am Wochenende das Erstrundensiel im südbadischen Pokal stattfindet. Seit Samstag wissen die Kurstädter, dass sie zum SC Pfullendorf reisen müssen. Diese Partie soll bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) stattfinden.

Nicht unzufrieden war indes auch Ralf Hellmer, Trainer der DJK Villingen: "Schade war natürlich der schnelle Rückstand. Da haben wir uns im Aufbausiel unnötige Ballverluste geleistet. Gefreut hat mich indes, dass es bei uns selbst nach einigen Spielerwechseln keinen Bruch in der Partie gab. In der Balleroberung und Ballkontrolle können wir noch einiges verbessern. Auch die Fehlpässe müssen wir reduzieren."