Regionalsport Schwarzwald Blau Weiss hofft auf Endspiel

Villinger Herren 30 haben zweimal Heimrecht. Regionalliga-Damenspielen zweimal auswärts

Tennis, Regionalliga Herren 30: (jm) Für die Herren 30 des TC BW Villingen ist die Ausgangslage vor den beiden nächsten Spieltagen klar: Am Donnerstag und am Sonntag (jeweils Spielbeginn 11 Uhr) haben die Doppelstädter Heimspiele auf der heimischen Klosterhalde. Am Feiertag ist der momentane Vierte der Tabelle Gast in Vilingen. Am Sonntag kommt das bisher noch ungeschlagene Team von Afriso Güglingen an die Klosterhalde. Sollte Güglingen am Donnerstag nicht verlieren, wovon man ausgehen darf, geht es in der Tabelle auch um Matchpunkte.

Das Team von Blau Weiss um Mannschaftsführer Dominik Adelhardt sollte also zunächst mal einen möglichst hohen Sieg gegen Böblingen einfahren um am Sonntag gegen Güglingen ein wirkliches Finale zu haben. Keine einfache Aufgabe für den Tabellenzweiten. „Rechnerisch ist alles möglich. Und solange das so ist, werden wir Vollgas geben. Wir hoffen natürlich, dass uns viele Zuschauer unterstützen werden. Es wird auf alle Fälle heiße Matches geben“, sagt Mannschaftsführer Dominik Adelhardt. Verzichten müssen die Villinger auf Tobias Storz, der sich beim Auswärtsspiel in Pforzheim eine Bänderverletzung zugezogen hat.

Regionalliga Damen: Die Villinger Tennisdamen haben nach dem wichtigen Sieg gegen Offenbach zwei Auswärtsspiele vor sich: am Donnerstag in Frankfurt und am Sonntag in Bad Vilbel. „Wir wollen uns nicht zurücklehnen, da überhaupt noch nicht klar ist, was in den Bundesligen geschieht. Wir werden versuchen, in Frankfurt zu punkten, auch wenn dies keine leichte Angelegenheit werden wird,“ sagt Villingens Chefcoach Jürgen Müller. Am Wochenende wird auch Diane Friedrichs zum Team stoßen, die in den USA mit einem Tennis-Stipendium studiert und ihr Semester nun beendet hat. Gecoacht wird das Team in beiden Auswärtsspielen von Andy Drzyzga.