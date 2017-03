Regionalsport_Schwarzwald Björn Werhan trifft für den Spitzenreiter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SG Riedöschingen/Hondingen schlägt SSC Donaueschingen mit 1:0

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (ms) SV St. Märgen – FC Neustadt II 1:4 (1:2). Die Gastgeber gingen durch einen abgefälschten Schuss von Marco Faller überraschend in Führung. Kurz darauf schwächte sich St. Märgen mit einem Platzverweis selbst und lud die Gäste mit zwei Elfmetern zu Toren ein. In der Schlussphase machte Neustadt den klaren Sieg perfekt. Tore: 1:0 (12.) Faller, 1:1 (14.) Jonas Feser (FE), 1:2 (32.) Niclas Rosenstiel (FE), 1:3 (82.) Markus Tritschler, 1:4 (88.) Ivan Mandyric. ZS: 30. SR: Pedro De Vega (Triberg).

DJK Donaueschingen II – SV Mundelfingen1:1 (1:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang Donaueschingen durch Marius Gerold per Kopf die Führung. Nur acht Minuten später traf Jonas Metzger, der einen Eckball ins Tor einnickte, zum Ausgleich. In Hälfte zwei vergab die DJK beste Chancen und musste sich mit einem gerechten Remis zufriedengeben. Tore: 1:0 (30.) Gerold, 1:1 (38.) Metzger. ZS: 250. SR: Asim Huremovic (Villingen).

SV Göschweiler – FC Hüfingen 0:1 (0:1). Der SVG war zunächst die bessere Mannschaft, spielte sich aber keine zwingenden Chancen heraus. Auf der anderen Seite verwandelte David Invernot-Perez einen Elfmeter zur Gästeführung. In Durchgang zwei kamen die Hausherren durch Tominc und Kornienko zu Chancen, Hüfingen verteidigte aber gekonnt. Tor: 0:1 (41.) Invernot-Perez (FE). ZS: 50. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

FV Möhringen – FC Löffingen II 2:2 (1:1). Modou Tamba brachte Möhringen nach einem schönen Spielzug in Führung. Kevin Hoheisel antwortete noch vor der Pause zum 1:1-Halbzeitstand. In Hälfte zwei verwandelte Dennis Klein einen Elfmeter zur Gästeführung, Möhringen glich aber in der Schlussminute durch Jan Dirschauer zum leistungsgerechten Remis aus. Tore: 1:0 (15.) Tamba, 1:1 (28.) Hoheisel, 1:2 (78.) Klein (FE), 2:2 (90.) Dirschauer. ZS: 40. SR: Stephan Niggemeier (Villingen). Gelb-Rot: FCL (80.).

SG Riedöschingen/Hondingen – SSC Donaueschingen 1:0 (0:0). Der Spitzenreiter mühte sich zu einem späten Arbeitssieg. Ein zähes Spiel auf schlechtem Platz bot wenige Chancen und wurde erst in den Schlussminuten entschieden. Björn Werhan verwertete eine Flanke von Tim Heine per Kopf zum Tor des Tages. Tore: 1:0 (88.) Werhan. ZS: 170. SR: Otto Schönle (Bonndorf).

SV Öfingen – FC Bad Dürrheim II 1:0 (1:0). Im Derby brachte Dominik Wölfle den SVÖ per Kopfball ins lange Eck früh in Führung. In der Folge vergaben die Hausherren einige gute Chancen. Bad Dürrheim wurde nur nach Standards gefährlich und spielte sich keine klaren Chancen heraus. Tor: 1:0 (9.) Wölfle. ZS: 50. SR: Victor Moreira (Rielasingen-Arlen).

FC Bräunlingen – SV Gündelwangen 0:1 (0:0). Bräunlingen vergab Chance um Chance und verlor somit ein Spiel, das von strittigen Situationen und voll auf Abwehr eingestellten Gästen geprägt war. Kai Albicker und Ebrar Samcar hatten gute Chancen für Bräunlingen. Kurz vor Schluss machte Fatih Ucarli nach einem Eckball den glücklichen Sieg für Gündelwangen perfekt. Tor: 0:1 (84.) Ucarli. ZS: 210. SR: Benedikt Fleig (Brigachtal).

FC Lenzkirch – FC Pfohren 2:2 (1:1). Nach zerfahrener Anfangsphase gingen die Gäste durch Fabian Reichmann in Führung. Mit einem Sonntagsschuss aus 22 Metern glich Noureddine Aroussi noch vor der Pause aus. Kurz nach Wiederbeginn legte Reichmann wieder vor. Obwohl in Unterzahl spielend, drängte Lenzkirch in der Schlussphase und kam durch Tim Rüdiger zum verdienten Last-Minute-Punktgewinn. Tore: 0:1 (38.) Reichmann, 1:1 (43.) Aroussi, 1:2 (48.) Reichmann, 2:2 (90.+3) Rüdiger. ZS: 150. Schiedsrichter: Arno Gutmann (Auggen).