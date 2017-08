Binder setzt auf eingespielte Elf

Fußball-Bezirksligisten in der Saisonvorbereitung: SV Hölzlebruck

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit den Abschlussplatzierungen fünf und sechs hat der SV Hölzlebruck in den ersten zwei Spielzeiten nach dem Wiederaufstieg durchaus beachtliche Ergebnisse erreicht. Sollte der Mannschaft um Trainer Andreas Binder in der kommenden Runde eine ähnliche Platzierung gelingen, wäre der Übungsleiter sehr zufrieden. „Ich sehe an der Spitze fünf, sechs Mannschaften, die alle Meister werden können. Wenn wir uns dahinter platzieren würden, hätten wir wieder eine gute Saison gespielt“, sagt Binder.

Mit Rick Kiefer, der zum Verbandsligisten FC Neustadt zurückgekehrt ist, hat Hölzlebruck einen Akteur verloren, der zuletzt Stammspieler war und neun Tore erzielte. Aufgestockt wurde der Kader mit Tom Möhrle, Felix Döbele und Leandro de Sousa Silva, die alle drei aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Vom SV Titisee schloss sich Kai Kindermann der Binder-Elf an und vom FC Neustadt II kam Marco Riggio. Inwieweit einer aus dem Quartett den Sprung in die erste Mannschaft schaffen wird, werde nach die Vorbereitungsspiele zeigen. Der erste Test ging gegen Eintracht Freiburg mit der 0:7-Niederlage schon einmal kräftig daneben, doch Binder musste in der Partie kräftig bei der Aufstellung rotieren und war weit davon entfernt, seine Wunschformation zu bringen. „Die Trainingslesungen davor und danach waren ordentlich. Daher passt dieses Spiel nicht so richtig in die bisherigen Eindrücke“, ergänzt der Übungsleiter.

Die Stärke der Binder-Elf war zuletzt eine gute und stabile Defensive. Die 42 Gegentreffer wurden nur von Meister Obereschach unterboten. „Wir haben noch viel Steigerungspotenzial im spielfreudigen Bereich. Wir sind manchmal noch etwas zu behäbig bei der Balleroberung. Richtig erklären kann ich das nicht, denn wir haben bewiesen, dass wir es deutlich besser können“, so Binder. Er will die Vorbereitung nutzen, um diesbezüglich Fortschritte zu schaffen. Offensiv war Hölzlebruck zuletzt immer für Tore gut, wie der Schnitt von nahezu 2,0 Treffern pro Spiel unterstreicht.

Zufrieden ist Binder mit dem Auftaktprogramm in der Liga. Hölzlebruck meidet zunächst die Titelkandidaten. Mit Bonndorf, Überauchen und Immedingen warten drei Gegner, die Binder auf Augenhöhe sieht. „Sechs bis sieben Punkte wäre da wünschenswert, zumal im September die Hochkaräter warten, gegen die zu punkten weitaus schwieriger wird. Viel Selbstvertrauen in den ersten Spielen kann einiges bewegen.“ Er setzt auf eine weitgehend eingespielte Mannschaft, der durchaus wieder zugetraut werden darf, in der Liga für ein belebendes Element zu sorgen.