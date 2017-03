Bibic verlängert in Obereschach

Personalentscheidung beim Spitzenreiter der Bezirksliga Schwarzwald

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mario Bibic wird auch in der Saison 2017/18 als verantwortlicher Trainer beim SV Obereschach arbeiten. Zusammen mit Bibic verlängerte Co-Trainer und Spieler Christoph Hayn für weitere zwölf Monate sein Engagement. Die Verlängerung des Duos beim Tabellenführer erfolgte unabhängig von der Liga in der kommenden Saison. "Die Arbeit macht uns sehr viel Spaß. Zudem stimmt in Obereschach das Umfeld. Ich bin gern bei den Trainingseinheiten und möchte bei der Entwicklung der Mannschaft gern weitere zwölf Monate helfen", sagt Bibic. Die Mannschaft hat ein Durchschnittsalter von 22,5 Jahren. Bibic: "Es werden im Sommer weitere A-Jugendspieler dazu kommen. Ihnen möchte ich beim nächsten Schritt ihrer sportlichen Entwicklung helfen", ergänzt Bibic. Zudem hat in Obereschach schon der Großteil der Spieler für eine weitere Saison verlängert. Allein hinter zwei Spielern stehen aus beruflichen Gründen Fragezeichen.