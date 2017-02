Biathletinnen-Trio freut sich auf EM

Starkes Team aus Baden-Württemberg beim Deutschland-Pokal in Kaltenbrunn

Biathlon: (ju) Beim Deutschlandpokal in Kaltenbrunn im Werdenfelser Land ließ das 23-köpfige Team der Skiverbände Baden-Württemberg erneut durch gute Leistungen aufhorchen. Die Ausbeute war mit fünf Siegen, drei zweiten und zwei dritten Plätzen sowie 22 weiteren Top-Ten-Platzierungen so gut wie nie.

Die Wettkämpfe in Kaltenbrunn starteten mit dem Sprint. Mit dem Sieg von Florian Lipowitz (DAV Ulm/SKIF) in der J 17 begann der Tag hervorragend. In der Jugend II (J 18/19) sorgte Robin Wunderle (SC Todtnau/SKIF) als Dritter für einen weiteren Podiumsplatz.

Im Sprint der weiblichen Jugend J 16 kam das BaWü-Team durch Nicola Lange (SV Kirchzarten) und Emilie Behringer (SC Todtmoos) zum überraschenden Doppelerfolg. In der männlichen Jugend J 16 verfehlte Christian Krasmann (SC Schönwald/SKIF) als Vierter nur um 0,4 Sekunden das Podest.

In der J 17 verteidigte Sabrina Braun als Zweite das Führungstrikot und Zwillingsschwester Mareike (beide DAV Ulm/SKIF) kam auf Rang 13. Vierte der Jugend II wurde Lena Hanses (DAV Ulm). Bei den Juniorinnen sorgten Janina Hettich (SC Schönwald/BwT) als Zweite, Anne Herr (SC Schönwald) als Fünfte, Marina Sauter (DAV Ulm/Zoll) als Achte und Lena Rießle (SZ Breitnau/BPol) als 13. für ein starkes Teamergebnis.

Im Verfolgungswettkampf wurde Florian Romer Neunter bei den Junioren und Robin Wunderle in der Jugend II Sechster. Bei den Juniorinnen wurde Marina Sauter Vierte, 13,5 Sekunden vor Janina Hettich und 20,3 Sekunden vor Anne Herr. Lena Rießle wurde Neunte. In der Jugend II erkämpfte Lena Hanses den dritten Rang und Hannah Klein wurde Fünfte.

Mareike Braun gewann in der J 17. Zwillingsschwester Sabrina wurde Sechste. In der männlichen Jugend J 16 über zehn Kilometer verpasste Christian Krasman um 10,4 Sekunden die Top-Ten. Zum Sieg über acht Kilometer lief in der J 16 Emilie Behringer und Nicola Lange beendete das Rennen als Neunte.

Heute Auftakt der Junioren-EM

Janina Hettich und Marina Sauter wurden durch ihre Leistungen beim Deutschlandpokal für die heute beginnende Junioren-Europameisterschaft in Nove Mesto (Tschechien) nominiert. Zum deutschen Aufgebot gehört auch Christin Maier vom SC Urach. Sie fehlte in Kaltenbrunn, hatte sich aber durch die starken Leistungen zuvor schon das EM-Ticket gesichert. Bei den Titelkämpfen in Nove Mesto steht heute der Einzelwettkampf auf dem Programm.