Regionalsport Schwarzwald Bezirkspokal: FV Tennenbronn peilt Hattrick an

Endspiele in Wolterdingen. SV Geisingen fordert den Titelverteidiger. Damen-Finale zwischen Pfohren und Tennenbronn

Fußball, Bezirkspokal: Einer der Saisonhöhepunkte im Fußball-Bezirk Schwarzwald steht bevor. In Wolterdingen werden am Donnerstag die Bezirkspokal-Sieger der Frauen und Männer ermittelt. Jahr für Jahr begeistern die beiden Endspiele zahlreiche Schwarzwälder Fußball-Fans. Ein ganz besonderer Tag könnte es für den FV Tennenbronn werden. Der Verein hat zum einen die historische Chance, den Pokal bei den Herren zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Dies gelang in den vergangenen 39 Jahren noch keinem anderen Team. Zudem könnte der FV Tennenbronn in Wolterdingen beide Bezirkspokale gewinnen, da auch das Frauenteam des FVT im Finale dabei ist. Zu den Endspielen wird auch in diesem Jahr wieder eine große Zuschauerzahl erwartet.

Finale der Herren

SV Geisingen – FV Tennenbronn (Donnerstag, 16 Uhr) Im Endspiel der Männer kommt es zum Duell der Bezirksligisten. In der Punktspiel-Saison feierten beide Teams in den direkten Duellen Auswärtssieg. Geisingen schloss die Saison als Tabellendritter ab, Tennenbronn wurde Siebter.

Auf dem Weg ins Endspiel kassierten die Geisinger keinen einzigen Gegentreffer. Tennenbronn beeindruckte dagegen mit dem Viertelfinalsieg nach Elfmeterschießen beim neuen Bezirksliga-Meister SV Obereschach.

Aufgrund der Platzierung in der Liga wird der SV Geisingen als leichter Favorit gehandelt. Doch davon will Spielertrainer Marijan Tucakovic nichts wissen. „Ich sehe beide Mannschaften auf Augenhöhe. Das Pokalfinale ist für uns eine zusätzliche Belohnung für die gute Bezirksliga-Saison. Wir wollen ein spannendes Endspiel abliefern und natürlich den Pokal mit nach Hause nehmen.“ Tucakovic weiß allerdings auch, dass seine Mannschaft einen guten Tag benötigt, um die pokalerfahrenen Tennenbronner zu bezwingen. Dabei hofft der Coach auch auf eine starke Rückendeckung der eigenen Fans.

Auch Winfried Hermes, Trainer des FV Tennenbronn, sieht die beiden Teams gleich stark. „Die Chancen sind fifty-fifty. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es auch für die Zuschauer ein attraktives Spiel wird“. Für Hermes wäre sein dritter Pokalsieg in Folge mit seinem Heimatverein auch ein krönendes Abschiedsgeschenk. Er wird neuer Coach der SGM Locherhof/Mariazelll.

Die Zuschauerunterstützung dürfte Hermes & Co. gewiss sein, da die Tennenbronner ohnehin eine große Fanschar haben und zudem in Wolterdingen in beiden Bezirkspokal-Endspielen vertreten sind.

Finale der Frauen:

FV Tennenbronn – FC Pfohren (Donnerstag, 13 Uhr) – Die Tennenbronner Damen stehen erstmals im Bezirkspokal-Finale. Dagegen ist der FC Pfohren auf diesem Terrain schon etwas erfahren. Vor drei Jahren gewann das Team von der Baar bereits den begehrten Glaspokal. In Bezirksliga-Saison 2016/17 landete Tennenbronn auf Rang vier, Pfohren mit zwei Punkten weniger auf dem fünften Platz.

Für Tennenbronns Damen-Trainer Daniel Klausmann geht Pfohren als leichter Favorit in die Partie, da die Pfohrener in der Bezirksliga-Saison beide Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte. Das letzte Duell war beim Saisonfinale vor zweieinhalb Wochen.

Klausmann ist aber dennoch zuversichtlich: „Zeigen wir erneut die Leistungen wie beim Halbfinale gegen den FC Triberg haben wir eine Siegchance. Wichtig ist, dass meine Mannschaft schnell ins Spiel findet und hohe Konzentration zeigt.“

Pfohrens Trainer Andreas Pleples schiebt klar die Favoritenrolle von sich und erwartet „ein Finale auf Augenhöhe“. Pleples kann mit Ausnahme der Langzeitverletzten aus dem „Vollen“ schöpfen und hofft, „dass das Pokalfinale auch zu einer Werbung für den Frauenfußball wird“.

Pokalsieger seit 2009

Herren

2009: SV Niedereschach

2010: FC Schönwald

2011: Türkgücü Bräunlingen

2012: FC Tannheim

2013: SSC Donaueschingen

2014: FC Unterkirnach

2015: FV Tennenbronn

2016: FV Tennenbronn

Frauen

2009: FC Reiselfingen

2010: FC Pfaffenweiler

2011: FC Schönwald

2012: FC Schonach

2013: FC Schönwald

2014: FC Pfohren

2015: SG Obereschach/Mönchweiler

2016: SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen