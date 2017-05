Regionalsport Schwarzwald Bezirkspokal: FC Weiler in der Außenseiterrolle

Spiele am Mittwochabend

Fußball-Bezirkspokal: (daz) In Tennenbronn und Dauchingen werden am Mittwochabend ab 19 Uhr die Finalteilnehmer im Bezirkspokal ermittelt. Neben drei Bezirksligisten hat B-Ligist FC Weiler als unterklassiger Verein das Halbfinale erreicht.

FC Dauchingen – SV Geisingen. In den Punktspielen gab es ein 1:1 und einen 2:0-Sieg der Geisinger. „Trotz des Heimvorteils ist Geisingen für mich Favorit. Eine starke Mannschaft mit viel Qualität in der Offensive. Wir hingegen haben einige schmerzhafte Spielerausfälle“, sagt Dauchingens Trainer Uli Bärmann. Um den Bezirksligakonkurrenten zu stoppen, brachte es laut Bärmann „bei uns einen überragenden Tag und bei Geisingen einen eher schwächeren Auftritt“. Seine Elf sei auch auf 120 Minuten vorbereitet, werde aber versuchen, in der regulären Spielzeit zu gewinnen. Geisingen hingegen muss auf seinen torgefährlichen Spielertrainer Marijan Tucakovic verzichten, der gegenwärtig in Kroatien zur Trainerfortbildung weilt. „Die Chancen in der Partie stehen 50:50. Wir müssen im Kollektiv versuchen, Marijan zu ersetzen. Für uns wäre der Finaleinzug das I-Tüpfelchen auf eine großartige Saison“, sagt Geisingens Vorsitzender Ralf Jauch.

FV Tennenbronn – FC Weiler. Tennenbronn muss ohne den privat verhinderten Trainer Winfried Hermes auskommen. Spielausschussvorsitzender Edgar Fleig und Spieler Jens Storz ersetzen ihn. „Wir haben viel Respekt vor Weiler und werden sie nicht unterschätzen. Weiler steht nicht zufällig im Halbfinale. Unser Ziel ist es, zum dritten Mal in Folge ins Finale einzuziehen. Wenn wir unser Potenzial abrufen, ist das machbar“, sagt Fleig. „Wir hatten gehofft, als unterklassiger Verein Heimvorteil zu haben. Unser kleiner Platz wäre uns entgegengekommen. So sind wir klarer Außenseiter“, sagt Weilers Vorsitzender Stefan Hock. Wie im Viertelfinalspiel in Bernau kündigt Hock viele eigene Fans an. Hock: „Wir wollen den Favoriten ärgern. Dass wir schon jetzt das Ticket für den Landespokal haben, ist eine tolle Sache. Wir haben absolut nichts zu verlieren.“