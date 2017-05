Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga am Mittwochabend: FV Tennenbronn am Ende der Kräfte

Bezirksliga am Mittwochabend: FV Tennenbronn am Ende der Kräfte

Drei Spiele ausgetragen: Wichtiger Dreier für SV Überauchen

Fußball-Bezirksliga: (js) SV Geisingen – FC Schönwald 3:1 (2:1). Geisingen begann engagiert und erzielte das 1:0 durch Maurizio Pasquale (9.). Nach dem frühen Treffer schaltete der Gastgeber einen Gang zurück, so dass Schönwald zu vier Großchancen kam. Einen Abschluss nutzten die Gäste zum 1:1. Nach dem Ausgleich folgten Chancen für die Gastgeber und die erneute Geisinger Führung. Vor dem Seitenwechsel kam auch der FC Schönwald noch zu einer weiteren Großchance, die der Torhüter der Hausherren entschärfte. Nach der Pause war Geisingen klar überlegen, die Schönwälder wirkten dagegen müde. Der Tabellendritte vergab viele Chancen, schoss im zweiten Abschnitt aber immerhin einen weiteren Treffer und gewann am Ende 3:1. Tore: 1:0 (9.)Pasquale, 1:1 (22.) Heiko Spath, 2:1 (37.) Simon Indlekofer, 3:1 (75.) Pasquale. ZS: 90. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

SV Überauchen – TuS Bonndorf 2:0 (1:0). In den ersten 20 Minuten dominierte Überauchen. Bonndorf dagegen blieb ohne Torschuss. In Minute 13 fiel das 1:0 durch Pascal Hoch. Wenig später streifte Patrik Maurers Schuss die Latte. Hoch hatte danach noch weitere Möglichkeiten für das Heimteam. Erst nach 36 Minuten durfte die erste Torszene der Bonndorfer notiert werden. Nach einer Ecke war der Überauchener Schlussmann jedoch zur Stelle. In Halbzeit zwei machte Bonndorf mehr Dampf und drängte Überauchen in die eigene Hälfte. Durch gutes Defensivspiel und stets gefährliche Konter verdienten sich die Gastgeber den 2:0-Heimsieg, den Marc Albrecht (82.) perfekt machte. Tore: 1:0 (13.) Hoch, 2:0 (82.) Marc Albrecht. ZS: 80. SR: Gerd Saar (Schönberg).

SV Hölzlebruck – FV Tennenbronn 5:1 (3:1). Das frühe 1:0 durch Alexander Winter (4.) gab Hölzlebruck Rückenwind. Nun war das Heimteam klar überlegen und erhöhte auf 2:0 (9.). Überraschend gelang dem Gast der Anschluss zum 2:1, da ein Hölzlebrucker Verteidiger zuvor ausgerutscht war. Tennenbronn fehlte aber mit zunehmender Spieldauer die Kraft. Die englische Woche mit dem Pokalspiel merkte man der Elf von Trainer Winfried Hermes an. Hölzlebruck war über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Nach dem 4:1 kam überhaupt keine Gegenwehr mehr. Tore: 1:0 (4.) Alexander Winter, 2:0 (9.) Maik Straub, 2:1 (13.) Patrick Ginter, 3:1 (36.) Patrick Koch, 4:1 (60.) Marc Grießhaber, 5:1 (80.) Koch. ZS: 50. SR: Matthias Fesenmeier (Waldkirch).