Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga aktuell: SV Obereschach sichert sich Meistertitel

Titel-Entscheidung am letzten Spieltag: FC Königsfeld Vizemeister

Fußball-Bezirksliga: Die Entscheidung ist gefallen: Der SV Obereschach sicherte sich am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison mit einem 3:0-Heimsieg gegen TuS Bonndorf den Meistertitel. Der FC Königsfeld, der vor dem Showdown punktgleich mit Obereschach und im Torverhältnis nur einen Treffer schlechter war, gewann sein Heimspiel gegen den FC Hochemmingen zwar mit 2:1 Toren, doch mit diesem Resultat war Obereschach nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Während Obereschach dank des besseren Torverhältnisses als Meister direkt in die Landesliga aufsteigt, muss Königsfeld nun versuchen, den Sprung in diese Spielklasse in der Relegation gegen den Vizemeister der Bezirksliga Bodensee zu schaffen. Gegner wird der FC Überlingen sein.