Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga-Tipps: Schönwald gewinnt Kellerduell gegen Brigachtal

Tennenbronns Trainer Winfried Hermes tippt den 25. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald

Fußball-Bezirksliga: (daz) Sieben Saisonspiele steht Winfried Hermes noch als Trainer des FV Tennenbronn an der Seitenlinie, bevor der Übungsleiter sein Amt an Carmine Italiano abgibt. Hermes tippt für den SÜDKURIER die Paarungen des 25. Bezirksliga-Spieltags.

FC Dauchingen – SV Hinterzarten. „Die Gäste stecken im Tabellenkeller und brauchen jeden Punkt, um den Abstieg zu vermeiden. Gegen uns hatte Hinterzarten einige Torchancen, die nicht genutzt wurden. Daher tippe ich einen 2:1-Erfolg von Dauchingen.

TuS Bonndorf – SG Riedböhringen/Fützen. „Bonndorf hat in der Winterpause wichtige Spieler verloren, was offenbar nicht kompensiert wurde. Bonndorf will einen Absturz in der Tabelle vermeiden, aber zu einem Sieg wird es nicht reichen. Ich tippe 2:2.“

FC Pfaffenweiler – SV Hölzlebruck. „Beide sind Tabellennachbarn, was ein Duell auf Augenhöhe erwarten lässt. Nach oben und unten geht für beide nicht mehr viel, somit sollte das Spiel offensiv einiges versprechen. Ich tippe 3:3.“

FV Tennenbronn – SV Obereschach. „Wir haben uns erst vor eineinhalb Wochen im Bezirkspokal getroffen. Da haben wir nach einem tollen Elfmeterschießen gewonnen. Ich rechne erneut mit einem offenen Spiel. Im Vorfeld könnte ich mit einem Punkt gut leben. Ich erwarte aber, dass Obereschach nach der Heimniederlage am Mittwoch gegen Königsfeld wohl Vollgas geben wird.

SV Grafenhausen – FC Königsfeld. „Grafenhausen ist immer ein unbequemer Gegner. Sie rechnen sich noch Chancen auf den Ligaerhalt aus. Königsfeld wird mit dem Rückenwind des Erfolgs am Mittwoch einen 3:1-Erfolg feiern. Königsfeld ist offensiv sehr gut bestückt.“

SV TuS Immendingen – SV Überauchen. „Die Immendinger spielen eine starke Rückrunde. Die jüngste Niederlage sollte die Elf nicht umwerfen. Beide Teams sind noch nicht gesichert. Immendingen ist aktuell stärker und gewinnt 3:1.“

FC Hochemmingen – SV Geisingen. „Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier treffen sich zum Verfolgerduell. Nur der Sieger darf sich noch Hoffnungen auf einen der ersten zwei Plätze machen. Hochemmingen agiert nicht mehr so stark wie in der Vorrunde und Geisingen hat wohl personelle Sorgen. Daher tippe ich 1:1.“

FC Schönwald – FC Brigachtal. „Punkteteilungen helfen beiden Mannschaften im Kampf um den Ligaerhalt nicht mehr weiter. Ab jetzt zählen nur noch Siege. Schönwald könnte die Lücke von drei Punkten zwischen beiden Teams mit einem 2:1-Erfolg schließen.“