Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga-Staffeltag: Eröffnungsspiel sorgt für Unmut

Sitzung in Riedböhringen: Staffelleiter Franz-Josef Grüninger zieht positive Bilanz

Fußball: Beim gut besuchten Staffeltag für die Bezirksliga sowie die Kreisliga B Staffel 4 zog der verantwortliche Staffelleiter Franz-Josef Grüninger ein durchweg gutes Fazit. „Die Saison 2016/17 verlief ohne große Probleme. Es gab kaum Spielausfälle und nur wenige Spielverlegungen“, sagte Grüninger. Im Vereinsheim des VfL Riedböhringen waren alle Vereine vertreten und unterstrichen ihre Solidarität. Grüningers besonderer Gruß galt den Repräsentanten der drei Aufstiegsvereine DJK Donaueschingen II, FV Marbach und der SG Riedöschingen/Hondingen.

Eine Veränderung gab es beim geplanten Eröffnungsspiel zwischen dem FV Marbach und dem SV Überauchen. Aufgrund von personellen Problemen, weil an diesem Abend alle zwei Torhüter sowie drei weitere Stammspieler fehlen, hatte der SV Überauchen gegen diese Ansetzung sein Veto eingelegt. „Alle Vereine haben als Bezirksliga-Werbeträger für dieses jährliche Auftaktspiel zugestimmt und die Gastvereine sollten diese Terminierung auch akzeptieren,“ zeigte sich hier der Staffelleiter sichtlich unzufrieden. Leidtragender war in diesem Fall Aufsteiger FC Marbach, der nun am Sonntag, 20. August im Derby gegen den SV Überauchen Heimrecht hat. FC Königsfeld gegen SV TuS Immendingen heißt nun am Freitag, 18.August (18.30 Uhr), das Eröffnungsspiel.

Bei der Abstimmung des vorliegenden Terminplans für die Saison 2017/18 gab es nur wenige Korrekturen. Von 240 Spielansetzungen mussten lediglich vier Paarungen nach jeweiligem Antrag und Einverständnis der gegnerischen Mannschaft verlegt werden. Die Abendspiele vom 4. und 5. Oktober wurden auf Wunsch der Vereine für die Bezirksliga und die Kreisliga, Staffel 4, komplett auf den Feiertag, 3. Oktober, vorverlegt. „Alle Spiele sollten mit Rücksicht auf die Jugend generell sonntags ausgetragen werden. Bis auf drei Vereine sind wir hier auf einem guten Weg,“ stellte der Staffelleiter einen positiven Trend fest. Auch der Schiedsrichtermangel ist hier ein Kriterium.

Dass der letzte Spieltag wieder komplett samstags stattfindet, war nicht im Sinne des Bezirksausschusses. Ein Problem sind auch die jährlichen Meldebögen mit genauen Daten der Vorsitzenden und des Spielausschusses. Nicht alle Klubs reagieren auf diesen für alle nützlichen Service. Die anwesenden Vereine versprachen Besserung. Mit moderaten Eintrittspreisen von weiterhin drei Euro und für Rentner zwei Euro zeigt man sich Zuschauer-freundlich. Die Frauen genießen weiterhin freien Eintritt. „Die Vereine müssen bis spätestens 18 Uhr die Ergebnisse selbst melden. Diese Zuständigkeit muss gewährleistet sein,“ wies Grüninger auf weitere Pflichten hin. Die Nutzung eines Online-Lifetickers bleibt jedem selbst überlassen. Hier dürfe allerdings kein Missbrauch in Form ausfälliger Kommentare erfolgen.

In seinem Schlusswort hob der Staffelleiter nochmals die gute Zusammenarbeit hervor. „Man kann vieles auf dem direkten Weg klären und wir sind immer gesprächsbereit“, sieht Grüninger die Verbandsarbeit als Dienstleistung für die Vereine.

1. Bezirksliga-Spieltag

Freitag, 18. August (18.30 Uhr): FC Königsfeld – SV TuS Immendingen.

Sonntag, 20. August (15 Uhr): SG Riedöschingen/Hondingen – SV Geisingen, SV Hölzlebruck – TuS Bonndorf, FC Pfaffenweiler – FC Brigachtal, SG Riedböhringen/Fützen – FC Hochemmingen, DJK Donaueschingen II – FC Dauchingen, FV Tennenbronn – FC Gutmadingen, FV Marbach – SV Überauchen