Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga: Spitzenduo im Gleichschritt

28. Spieltag: Brigachtal der Gewinner im Tabellenkeller

Fußball-Bezirksliga: FC Brigachtal – SV TuS Immendingen 2:0 (2:0). Der überlebenswichtige Heimsieg des FC Brigachtal war verdient. In den Anfangsminuten kam der Gast zu einer Großchance. Nach dem fast perfekten Start für Immendingen waren es aber fortan die Gastgeber, die das Heft in die Hand nahmen. Nach 16 Minuten traf Waldemar Kleemann per Vollspannschuss zum 1:0, nachdem er von Christoph Bausch geschickt wurde und sich gut gegen einen Gegenspieler durchsetzte. Noch vor der Pause sorgte Florian Blust (28.) für den späteren Endstand. Brigachtal traf zweimal nach Kontern. Nach dem Seitenwechsel liefen die Immendinger erfolglos an. Sie machten Druck, doch die Brigachtaler Defensive agierte clever. Tore: 1:0 (16.) Klemann, 2:0 (28.) Blust. Zuschauer: 95. Schiedsrichter: Stephan Niggemeier (Villingen). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot (89.) Matthias Haffa (FCB).

SG Riedböhringen/Fützen – SV Grafenhausen 3:3 (1:2). Schlusslicht Grafenhausen trat von Beginn an aggressiv auf. Nach Foulspiel von SG-Torwart Steve Unger sorgte Felix Gatti vom Punkt aus für die frühe Gästeführung. Grafenhausen spielte nicht wie ein Tabellenletzter. Nach 26 Minuten stellte Florian Haselbacher auf 2:0, als er allein auf den gegnerischen Keeper zulief. Es folgten weitere Möglichkeiten, eine höhere Führung des SVG lag in der Luft. Auch nach der Pause waren die Grafenhausener überlegen. In den letzten zehn Minuten gaben sie jedoch die Führung noch aus der Hand. Die SG kam zu einem glücklichen Punktgewinn. Beinahe wären sogar noch alle drei Punkte in Riedböhringen geblieben, doch der Pfosten rettete für das Auswärtsteam. Tore: 0:1 (6. FE) Felix Gatti, 0:2 (26.) Haselbacher, 1:2 (43.) Nico Meister, 1:3 (48.) Christoph Gatti, 2:3 (81.) Michael Schmid, 3:3 (89.) Philipp Gleichauf. ZS: 160. SR: Leonardo Vallone (Albbruck).

SV Obereschach – FC Schönwald 6:1 (2:1). Die Schönwälder begannen stark. Der Lohn für einen guten Beginn war der Führungstreffer (14.). Christian Allgaier verwandelte einen Handelfmeter. In Minute 20 köpfte Schönwald an die Latte, acht Minuten später stand der Pfosten im Weg. Nach dieser ersten halben Stunde ließ die Auswärtsmannschaft nach. Obereschach kam nach und nach besser ins Spiel und fand eine klare Linie. Am Ende war das deutliche 6:1 auch in der Höhe verdient. Einen Foulelfmeter (69.) ließen die Hausherren sogar noch liegen. Tore: 0:1 (14. HE) Allgaier, 1:1 (17.) Lamin Njie, 2:1 (40. FE) Jan Sakschewski, 3:1 (48.) Roman Riegger, 4:1 (61.) Marvin Zimmermann, 5:1 (69.) Nailton Heringer, 6:1 (89.) Zimmermann. ZS: 220. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

SV Hölzlebruck – FC Hochemmingen 3:3 (1:1). Gerechterweise trennten sich die beiden Mannschaften remis. Der 3:3-Ausgleichstreffer des Gastes (90.+1) war etwas unglücklich, weil das Spiel kurz danach abgepfiffen wurde. Hochemmingen agierte im Spiel nach vorn gewohnt stark. Beide Seiten ließen durch individuelle Fehler Gegentore zu. So auch vor dem 1:0 von Hölzlebruck: Alexander Winter nutzte einen Abwehrbock zur Führung. In der Folge parierte der Torwart des Gastgebers stark. Trotzdem schob Julian Künstler nach knapp 30 Minuten zum 1:1 ein. Trotz der sechs Tore zeigten beide Defensivreihen eine gute Leistung. Es ergaben sich nur wenige herausgespielte Abschlüsse. In einem echten Hin und Her sorgte Timmy Fehrenbach per Flugkopfball für den Endstand – nach 91 Minuten traf der Hölzlebrucker ins eigene Tor. Tore: 1:0 (21.) Winter, 1:1 (31.) Künstler, 1:2 (74.) Christian Romer, 2:2 (84.) Winter, 3:2 (88.) Winter, 3:3 (90.+1 ET) Fehrenbach. ZS: 100. SR: Samuel Kalmbach (Villingen).

FV Tennenbronn – FC Pfaffenweiler 2:2 (1:0). Es war ein ausgeglichenes Spiel, sodass die Punkteteilung in Ordnung ging. Mehr Spielanteile hatten die Gäste. Alle Tore sind aus dem Spiel heraus entstanden. Nach der zwischenzeitlichen Führung für den FVT lag nach 70 Minuten der Gast mit 2:1 vorn. Durch den späten Treffer sicherte Oliver Hilser den Tennenbronnern einen Zähler. Tore: 1:0 (37.) Andreas Dold, 1:1 (52.) Florian Herbst, 1:2 (69.) Herbst, 2:2 (90.) Hilser. ZS: 150. SR: Tobias Döring (Brigachtal).

FC Königsfeld – FC Dauchingen 3:1 (2:0). Königsfeld nahm in der ersten Halbzeit nach und nach das Heft in die Hand. Viele Gelegenheiten ließ der FCK aus, sodass nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Dauchinger, kurz nach Wiederbeginn, noch einmal gezittert werden musste. Am Ende aber durften überlegene Königsfelder über den verdienten Heimsieg jubeln. Erst in den letzten 20 Minuten der Begegnung waren die Dauchinger ebenbürtig. Tore: 1:0 (20.) Stephan Groß, 2:0 (37.) Kevin Weißer, 2:1 (46.) Christoph Junge, 3:1 (48.) Christian Richter. ZS: 180. SR: Adnan Dracic (Villingen).

SV Hinterzarten – TuS Bonndorf 1:3 (0:1). Der TuS war die klar bessere Mannschaft. Hinterzarten erhielt im Mittelfeld keinen Zugriff auf das Spiel. Es gab lediglich zwei herausgespielte Torchancen. Im Vorfeld der Partie hatten die Bonndorfer Personalsorgen, was sich im Spiel überhaupt nicht bemerkbar machte. Auch mit einigen A-Jugendspielern siegte der Gast verdient. Hinterzarten fehlte im Abstiegskampf der letzte Biss. Tore: 0:1 (27.) Timo Plum, 1:1 (51.) Jens Schuler, 1:2 (57.) Plum, 1:3 (90.+1) Jonas Fehrenbach. Zuschauer: 100. SR: Dennis Dickscheid (Bad Dürrheim).

SV Geisingen – SV Überauchen 1:0 (0:0). Über die gesamte Spielzeit waren die Geisinger spielbestimmend. Doch erst in der 85. Spielminute sorgte Ivan Brozovic für das goldene Tor. Einen fälligen Strafstoß verwandelte er sicher. Weil das Heimteam viele Torchancen ausließ, wäre der „Dreier“ beinahe ausgeblieben. SVÜ-Keeper Robin Adamczyk brachte Geisingen an den Rand der Verzweiflung. Tor: 1:0 (85. FE) Brozovic. Zuschauer: 100. SR: Manuel De Vito (Stetten a.k.M.).

