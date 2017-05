Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: FC Schönwald sorgt für Sensation

Vorletzter Spieltag der Saison 2016/17: SV Obereschach zurück an Tabellenspitze

Fußball-Bezirksliga:SV Überauchen – FC Brigachtal 3:3 (1:2). Nach 30 überschaubaren Anfangsminuten machten die Hausherren zwei Fehler, die Waldemar Klemann und Björn Waller zu zwei schnellen Toren nutzten. Andre Weets gelang Sekunden vor der Pause der wichtige Anschlusstreffer. Überauchen machte nach der Pause viel Druck und verdiente sich den Ausgleich durch Pascal Hoch, der trocken abschloss. Danach verschoben sich die Kräfteverhältnisse wieder und Brigachtal diktierte das Geschehen. Julian Mayer besorgte die überfällige 3:2-Gästeführung. In einer offenen Schlussphase mit guten Chancen auf beiden Seiten setzte Klaus Neininger den späten Schlusspunkt, als er in der Nachspielzeit einen Eckball von Srdjan Djekic zur gerechten Punkteteilung einköpfte. Tore: 0:1 (30.) Klemann, 0:2 (33.) Waller, 1:2 (45.) Weets, 2:2 (61.) Hoch, 2:3 (67.) Mayer, 3:3 (90.+1) Neininger. ZS: 180. SR: Aykut Demiral (Bräunlingen).

FC Hochemmingen – SV Obereschach 1:1 (1:0). Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie. Marvin Zimmermann vergab früh eine Großchance des SVO. Danach fand Hochemmingen besser in die Partie und hatte selbst gute Einschussmöglichkeiten. Benedikt Engeser köpfte vorbei, Pascal Heinig und Mario Maus scheiterten am Gästetorhüter. Das erste Tor erzielte Hochemmingens Julian Künstler nach einer halben Stunde, als er ein Zuspiel von Heinig unhaltbar in den Winkel beförderte. Nach dem Seitenwechsel ergriff Obereschach wieder die Initiative und glich durch einen Abstauber von Oguzhan Yildiz aus. Danach boten sich beiden Teams gute Konterchancen. Das Remis ging insgesamt in Ordnung. Tore: 1:0 (28.) Künstler, 1:1 (60.) Yildiz. ZS: 350. SR: Garcia Manuel Morales (Gutach).

FC Dauchingen – FV Tennenbronn 7:3 (4:1). In einem mäßigen Spiel leisteten sich beide Abwehrreihen viele Fehler. Den ersten davon nutzte Andreas Dold für die frühe Gästeführung. In der Folge zeigte Dauchingen ab und an seine spielerische Klasse und schenkte den Tennenbronnern vier Tore vor der Pause ein. Kurz nach dem Wechsel nährte Oliver Hilser mit dem 4:2 nach schöner Kombination über außen die Hoffnung auf eine Aufholjagd, die aber Aaron Vossler mit dem vorentscheidenden 5:2 beendete. Auf das 5:3 durch Dold folgte der schönste Treffer des Tages: Marius Eisele schoss das Spielgerät aus 22 Metern in den Winkel. Tom Zepf setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Tore: 0:1 (11.) Dold, 1:1 (20.) Marcel Geiger, 2:1 (26.) Eisele, 3:1 (29.) Zepf, 4:1 (40.) Manuel Federl, 4:2 (55.) Hilser, 5:2 (79.) Vossler, 5:3 (83.) Dold, 6:3 (87.) Eisele, 7:3 (90.) Zepf. ZS: 90. SR: Fabian Langenbacher (Wolterdingen).

SG Riedböhringen / Fützen – SV Geisingen 4:4 (1:1). Für den neutralen Zuschauer bot die Partie bei hochsommerlichen Temperaturen hohen Unterhaltungswert. Beide Abwehrreihen fielen durch krasse Fehler und große Lücken auf. Philipp Gleichauf nutzte eine davon zur verdienten Führung für die SG. In der Folgezeit steigerte sich Geisingen und glich durch Spielertrainer Marijan Tucakovic aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Tucakovic mit seinem zweiten Treffer sein Team in Führung. Danach nahm der Torreigen seinen Lauf. Auf den Ausgleich durch Torsten Rendler antwortete Maurizio Pasquale für die Gäste. Wieder glich Gleichauf aus, wieder traf Tucakovic zum 3:4. Sechs Minuten vor Schluss setzte Abdullah Cakmak per Vollspannschuss den Schlusspunkt eines gerechten Remis. Tore: 1:0 (19.) Gleichauf, 1:1 (34.) Tucakovic, 1:2 (50.) Tucakovic, 2:2 (59.) Rendler, 2:3 (66.) Pasquale, 3:3 (59.) Gleichauf, 3:4 (74.) Tucakovic, 4:4 (82.) Cakmak. ZS: 100. SR: Stefan Schmidt (Blankenloch).

SV TuS Immendingen – SV Hinterzarten. 3:0 (2:0) Die Immendinger hatten das Geschehen von Beginn an unter Kontrolle. Nach 20 Minuten spielte Jaruka Ndow nach Pass von Lutz Neumann zwei Gegenspieler aus und markierte das 1:0. In seinem letzten Spiel als Spielertrainer erhöhte Kadir Ibis nach feiner Vorlage von Ndow auf 2:0. In Hälfte zwei ließen die Gastgeber in Person von Ndow und Marcel Winkler noch zahlreiche gute Chancen ungenutzt, ehe Winkler einen Torwartfehler zur endgültigen Entscheidung bestrafte. Hinterzarten blieb über die gesamten 90 Minuten offensiv harmlos. Tore: 1:0 (20.) Ndow, 2:0 (37.) Ibis, 3:0 (80.) Winkler. ZS: 250. SR: Gabriel Marczok (Oberndorf am Neckar).

TuS Bonndorf – SV Hölzlebruck 2:3 (1:1). Bonndorf erwischte den besseren Start in das Spiel. Nach einem Eckball köpfte Timo Plum zur verdienten Führung ein. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: mit einem schnörkellosen Konter glich Patrick Koch aus. Danach boten sich beiden Teams per Konter viele Chancen, es ging aber mit 1:1 in die Pause. In Minute 52 kam Alexander Winter im Strafraum an den Ball und schloss eiskalt ins lange Eck ab. Wenig später machte Winter per Elfmeter seinen Doppelpack klar. In der Schlussphase startete Jannik Thurau nach einem Eckball eine Aufholjagd, die fast noch mit dem 3:3 belohnt worden wäre, doch Plum scheiterte per Kopfball und Jonas Fehrenbacher verpasste eine Hereingabe am langen Pfosten. Tore: 1:0 (13.) Plum, 1:1 (18.) Koch, 1:2 (52.) Winter, 1:3 (64.9 Winter, 2:3 (86.) Thurau. ZS: 150. SR: Ole Henze (Unterkirnach).

SV Grafenhausen – FC Pfaffenweiler 1:5 (1:4). Bereits nach vier Minuten ließ Florian Haselbacher eine gute Chance zur frühen Grafenhausener Führung aus, im direkten Gegenzug markierte Florian Herbst per Konter die Führung für die Gäste. Grafenhausen zeigte sich zunächst unbeeindruckt und antwortete prompt. Ein Abpraller landete bei Felix Gatti, der direkt abzog und ausglich. In der Folge mussten die Hausherren den Ausfall von Florian Haselbacher verkraften und setzten offensiv keine Akzente mehr, was Pfaffenweiler gnadenlos ausnutzte. Mit zwei schön erarbeiteten Toren und einem Foulelfmeter vor der Pause gingen die Gäste mit einer komfortablen 4:1-Führung in die Kabine. In Hälfte zwei entwickelte Grafenhausen großen Druck, drängte auf Anschlusstore und forderte nach einer Stunde vehement einen Elfmeter. Im Gegenzug erzielte Adrian Scholemann per Konter den verdienten, aber zu hohen Endstand. Tore: 0:1 (5.) Herbst, 1:1 (12.) Gatti, 1:2 (15.) Herbst, 1:3 (36.) Marco Reitze, 1:4 (45.) Herbst (FE), 1:5 (70.) Scholemann. ZS: 110. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

FC Schönwald – FC Königsfeld 3:0 (2:0). Überraschung in Schönwald! Dank einer konsequenten Defensivtaktik sorgte Schönwald für Spannung im Meisterrennen und Abstiegskampf. Königsfeld hatte klar mehr Ballbesitz, fand über das gesamte Spiel hinweg kaum Mittel, die stabile Abwehr der Schönwälder zu knacken. Stattdessen konterten die Hausherren gefährlich. Mit der ersten Chance erzielte Julian Kaiser das 1:0 (14.). Vier Minuten später wurde Heiko Späth im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Kaiser zum 2:0. Bis auf einen Pfostenschuss von Tobias Groß erarbeitete sich Königsfeld kaum Chancen auf den Anschlusstreffer. Mit einem 40-Meter-Sprint und überlegtem Abschluss beseitigte Marius Storz in Minute 83 alle Zweifel am verdienten Heimsieg. Tore: 1:0 (14.) Kaiser, 2:0 (18.) Kaiser, 3:0 (83.) Storz. ZS: 250. SR: Chris Schäper (Villingen).