Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga Schwarzwald: Böse Abfuhr für FC Hochemmingen

22. Spieltag: SV Obereschach baut Vorsprung aus

Fußball, Bezirksliga: FC Brigachtal – FV Tennenbronn 2:2 (1:0). Der Gast legte gut los und machte in der Anfangsphase Druck. Nach einer Viertelstunde kam Brigachtal besser in die Partie und gestaltete diese fortan ausgeglichen. Das 1:0 fiel nach einem sehenswerten 30-Meter-Schuss von Christoph Bausch, der den Ball im Winkel versenkte. Tennenbronn war insgesamt leicht überlegen und zeigte dies auch nach dem Gegentreffer. Chancen gab es allerdings auf beiden Seiten. Aus der Kabine kam das Gästeteam besser heraus. Das verdiente 1:1 folgte in Minute 70. Einen Freistoß an der Strafraumgrenze brachte Ramon Haas direkt im Knick des gegnerischen Gehäuses unter. Nur knapp eine Minute später folgte der zweite Streich der Tennenbronner. Andreas Dold machte den Doppelschlag perfekt. Die Brigachtaler steckten nicht auf und kamen durch ein Eigentor der Gäste noch zum Ausgleich. In der Schlussphase spielten beide Mannschaften voll auf Sieg. Es war ein offener Schlagabtausch, jedoch ohne weitere Treffer. Tore: 1:0 (26.) Bausch, 1:1 (70.) Ramon Haas, 1:2 (71.) Andreas Dold, 2:2 (79. ET) Fabian Pfundstein. Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Wolfgang Jäger (Orsingen).

SV Hinterzarten – FC Königsfeld 1:1 (1:0). Die Begegnung war von Beginn an ausgeglichen. Beide Teams hatten nur wenige Torchancen. Die erste Möglichkeit gehörte den Gästen. Einen Weitschuss parierte Hinterzartens Keeper gut. Kurz vor der Pause erkämpfte sich Jens Schuler den Ball und traf für die Gastgeber zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel hatte der Tabellenzweite aus Königsfeld Vorteile. Hinterzarten zog sich zurück. Bei der dicksten Gäste-Chance landete das Spielgerät am Pfosten, nachdem SVH-Torwart Christoph Beha noch dran war. Die Königsfelder machten mehr und mehr auf, sodass Hinterzarten zu guten Konterchancen kam. Das 1:1 fiel nach einem langen Königsfelder Freistoß, der per Kopf verlängert wurde. Tore: 1:0 (42.) Jens Schuler, 1:1 (90.+4) Dominik Eschner. ZS: 100. SR: Asim Huremovic (Villingen).

TuS Bonndorf – SV Grafenhausen 6:2 (2:1). Die Zuschauer sahen ein echtes Spektakel. Bonndorf siegte letztendlich verdient, doch das Ergebnis fiel zu hoch aus. Die Grafenhausener nutzten die Möglichkeit zum zwischenzeitlichen 2:2 nicht, da sie einen Strafstoß verschossen. Im Gegenzug kam dann der TuS, ebenfalls aus elf Metern, zum 3:1. Dieser Treffer war vorentscheidend, auch wenn sich der Gast nie aufgab. Vor allem in Hälfte eins setzte der Vorletzte mit gefährlichen Kontern Nadelstiche. Auch weil Bonndorf das Glück auf der eigenen Seite hatte, erzielte das Auswärtsteam kein weiteres Tor. Tore: 1:0 (20.) Fabio Ketterer, 1:1 (25.) Florian Haselbacher, 2:1 (40.) Marco Morath, 3:1 (58. Handelfmeter) Morath, 3:2 (65.) Mario Kurth, 4:2 (67.) Ketterer, 5:2 (80.) Timo Plum, 6:2 (90.+2) Matthias Hofmeier. ZS: 300. SR: Konstantin Konegen (Villingen).

SV Überauchen – FC Schönwald 0:0 (0:0). Die Gastgeber hatten ein Chancenplus und waren leicht überlegen. Überauchen musste kurzfristig auf einige Spieler verzichten, sodass drei Nachrücker im Kader standen. SVÜ-Angreifer Marc Albrecht schoss nach 35 Minuten knapp daneben. Nils Metzdorf scheiterte in Minute 44 mit einem Heber am Gäste-Schlussmann. Albrecht hatte vor dem Pausentee noch einen weiteren Abschluss. Circa zehn Minuten nach dem Seitenwechsel kam dann Schönwald zu einer Großchance. Kapitän Julian Kaiser scheiterte am gegnerischen Torwart. Auch der eingewechselte André Weets (60.) brachte den Ball für die Überauchener nicht im Gästetor unter. ZS: 80. SR: Ole Henze (Unterkirnach).

SV TuS Immendingen – FC Hochemmingen 6:0 (2:0). Die Anfangsphase verlief noch ausgeglichen, doch ab Mitte der ersten Hälfte nahm Immendingen das Heft in die Hand. Hochemmingen ergab sich zwar zu keinem Zeitpunkt, das Heimteam aber war näher am 7:0 als die viertplatzierten Gäste am Ehrentreffer. Der deutliche Heimsieg war ein dickes Ausrufezeichen der Immendinger. Tore: 1:0 (22.) Marcel Winkler, 2:0 (45.) Giuseppe Lappanese, 3:0 (47.) Winkler, 4:0 (52.) Dennis Martin, 5:0 (63.) Lappanese, 6:0 (72.) Martin. ZS: 250. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

SV Hölzlebruck – SV Obereschach 0:2 (0:0). Die beiden Mannschaften lieferten sich ein gutes Spiel, das bis zum ersten Treffer chancenarm verlief. Die Abwehrreihen dominierten das Geschehen. Nach einem Obereschacher Konter traf der Gast nach 15 Minuten nur das Außennetz. Nach der Pause hatte Roman Riegger (53.) die nächste Gelegenheit für den Spitzenreiter, um auf 0:1 zu stellen. Von links kommend schloss er aus spitzem Winkel ab, doch der Hölzlebrucker Torhüter klärte zur Ecke. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff kam Alexander Winter für Hölzlebruck zum Abschluss. Das Spielgerät landete am Innenpfosten. Nach einem langen Ball lief SVO-Spieler Yannick Lees allein auf den gegnerischen Keeper zu und traf zum 0:1. Durch einen Sonntagsschuss nur zwei Minuten später durfte Lamin Nije über das 0:2 jubeln. Tore: 0:1 (80.) Lees, 0:2 (82.) Nije. ZS: 80. SR: Heiko Zehner (Teningen).

SV Geisingen – FC Pfaffenweiler 0:0 Abschnitt eins verlief ausgeglichen. In den zweiten 45 Minuten agierte Geisingen druckvoller, nutzte seine Torchancen aber nicht. Pfaffenweiler glänzte durch eine gute Abwehrleistung. In einer zerfahrenen Begegnung war der Punktgewinn für den Gast ein wenig glücklich. ZS: 160. SR: Serkan Öz (Lauchringen).

SG Riedböhringen/Fützen – FC Dauchingen 1:3 (0:0). Die ersten Minuten gehörten den Gästen. Dauchingen machte viel Druck. In der Folge stabilisierte sich die SG und die Partie verlief auf Augenhöhe. Nach zwölf Minuten traf Niko Götz für die Heimmannschaft zweimal die Latte. Auch die Gäste wurden immer mal wieder gefährlich. Nach dem frühen 0:1 in Halbzeit zwei blieb Dauchingen am Drücker und sorgte mit dem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Kurz vor Spielende war Abdullah Cakmak nach einer Flanke für die SG erfolgreich. In einer unruhigen Schlussphase mit Platzverweis ließen die Dauchinger das 3:1 folgen. Es war ein verdienter Auswärtserfolg. Tore: 0:1 (47.) Tom Zepf, 0:2 (73.) Marc Laufer, 1:2 (88.) Abdullah Cakmak, 1:3 (90.+1) Zepf. ZS: 130. SR: Nenad Sarec (Frittlingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.) Steve Unger, (SG .