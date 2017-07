Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga: Saisoneröffnung in Marbach

Bezirksliga: Saisoneröffnung in Marbach

Aufsteiger erwartet zum Auftaktspiel am 18. August den SV Überauchen

Fußball-Bezirksliga: (daz) Beim Aufsteiger FV Marbach wird am Freitag, 18. August, die Fußballsaison im Bezirk Schwarzwald eröffnet. Im Eröffnungsspiel empfängt der FV Marbach den SV Überauchen. Mehrere Vereine hatten sich zuletzt um dieses stets lukrative erste Heimspiel beworben. Der Bezirksverband vergab dieses nun an den Neuling. Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Mit einem Heimspiel starten neben Marbach auch die beiden anderen Aufsteiger. Die DJK Donaueschingen II erwartet den FC Dauchingen und die SG Riedöschingen/Hondingen darf sich auf den Vorjahresdritten SV Geisingen freuen. Landesliga-Absteiger FC Gutmadingen hat am ersten Spieltag ein schweres Auswärtsspiel beim FV Tennenbronn zu bestreiten. Der in den Aufstiegsspielen zur Landesliga gescheiterte Vizemeister FC Königsfeld ist am ersten Spieltag Gastgeber für den SV Tus Immendingen. Außerdem spielen: SV Hölzlebruck gegen TuS Bonndorf, FC Pfaffenweiler gegen FC Brigachtal und SG Riedböhringen/Fützen gegen FC Hochemmingen.

Am zweiten Spieltag, 26./27. August, ragt die Partie Geisingen gegen Königsfeld heraus. Der 17. und zugleich letzte Spieltag vor der Winterpause findet am 26. November statt. Mit dem 18. Spieltag am 10./11. März 2018 endet die Winterpause. Der letzte Spieltag der Saison 2017/18 ist für alle Teams auf 9. Juni 2018 angesetzt.