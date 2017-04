Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga: Lupenreiner Hattrick von Zimmermann

23. Spieltag: Geisingen und Hochemmingen sieglos

Fußball, Bezirksliga: FC Dauchingen – SV Geisingen 1:1 (0:0). Es war ein sehr gutes und intensiv geführtes Spiel beider Mannschaften. Insgesamt gab es nur wenig Torchancen, was der Spannung jedoch nichts abtat. Nach sechs Minuten musste der Geisinger Torhüter einen Distanzschuss von Marcel Geiger entschärfen. Eine tolle Dauchinger Kombination von Geiger und Marius Eisele (41.) wäre beinahe mit einem Treffer belohnt worden. Geiger schoss knapp vorbei. In Minute 57 durfte dann aber gejubelt werden. Tom Zepf brachte einen Freistoß scharf vor das gegnerische Gehäuse. Kapitän Geiger vollendete zur Führung für das Heimteam. Dauchingen gewann durch das 1:0 nicht an Sicherheit. Vielmehr wurde Geisingen stärker. Aus spitzem Winkel traf Spielertrainer Marijan Tucakovic zum 1:1. Danach hatte Tucakovic eine weitere dicke Chance, doch Dauchingens Geiger rettete auf der Linie. Alles in allem geht das Unentschieden in Ordnung. Tore: 1:0 (57.) Geiger, 1:1 (64.) Tucakovic. Zuschauer: 80. Schiedsrichter: Thomas Engel (Furtwangen).

FC Pfaffenweiler – FC Brigachtal 2:0 (1:0). Gleich nach zwei Minuten wurde es für die Hausherren brenzlig. Ihr Torhüter Dennis Michalec lenkte einen Brigachtaler Schuss an den Pfosten. Danach kam Pfaffenweiler besser ins Spiel, vergab vor dem 1:0 zunächst zwei Hochkaräter. Früh in Halbzeit zwei folgte das 2:0. Ab Minute 65 nahm der Gast das Heft in die Hand. Ein Abschluss sieben Minuten vor Spielende landete an der Latte des Pfaffenweiler Gehäuses. Das Heimteam kam zu drei bis vier guten Kontern, aus denen mindestens ein weiterer Treffer hätte fallen müssen. Tore: 1:0 (26.) Felix Ohlhauser, 2:0 (53.) Florian Herbst. ZS: 200. SR: Frank Faller (Hölzlebruck).

FV Tennenbronn – SV Hinterzarten 3:0 (0:0). In der ersten Hälfte waren die Tennenbronner feldüberlegen, doch Hinterzarten hatte die Torabschlüsse. Insgesamt verlief Abschnitt eins ausgeglichen. Nach 64 Minuten hatte Hinterzarten beim Stand von 1:0 für den FVT eine gute Freistoßchance, die gerade noch entschärft wurde. Direkt im Gegenzug erzielte Tennenbronn das vorentscheidende 2:0, was den Gästen das Genick brach. Sie erholten sich nicht mehr. Mit dem dritten Treffer war der Deckel endgültig drauf. Tore: 1:0 (53.) Manuel Hilser, 2:0 (65.) Andreas Dold, 3:0 (83.) Hilser. ZS: 210. SR: Markus Bienek (Titisee).

FC Königsfeld – SV Hölzlebruck 2:0 (2:0). Die Heimmannschaft erwischte einen Auftakt nach Maß und führte bereits nach fünf Minuten mit 2:0. Die gesamten ersten 45 Minuten über war Königsfeld überlegen. Nach dem Pausentee sahen die Zuschauer ein Mittelfeldgeplänkel. Der FC Königsfeld musste ohne den verletzten Christian Richter auskommen. Hölzlebruck kämpfte und hielt körperlich gut mit, jedoch tauchte der Gast nur einmal gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf. Tore: 1:0 (3.) Kevin Weißer, 2:0 (5.) Weißer. ZS: 150. SR: Eduard Semling (Steinbach).

SV Grafenhausen – SV Obereschach 1:3 (1:0). 45 Minuten lang schnupperte das Schlusslicht an der ganz großen Überraschung. Felix Gatti brachte den SVG nach etwas weniger als einer halben Stunde in Führung. In den zweiten 45 Minuten erhöhte Obereschach den Offensivdruck und wurde zunehmend gefährlicher. Marvin Zimmermann mit einem lupenreinen Hattrick sorgte am Ende für den „Dreier“ in der Fremde. Tore: 1:0 (25.) Gatti, 1:1 (55.) Zimmermann, 1:2 (81.) Zimmermann, 1:3 (90.+2) Zimmermann. SR: Thomas Engel (Furtwangen).

TuS Bonndorf – SV TuS Immendingen 2:1 (1:0). Die Partie, die kampfbetont und fair verlief, war geprägt von viel Spannung. Der Schiedsrichter zückte viele gelbe Karten. Abschnitt eins beherrschte Bonndorf klar, doch die Gäste hatten durch Marcel Winkler die beste Chance. Nach dem Seitenwechsel legten die Immendinger los wie die Feuerwehr. Bonndorfs Schlussmann Kay Schlageter musste einige Glanzparaden zeigen, um sein Team vor einem weiteren Gegentreffer zu bewahren. Nach dem 2:0 wollte das Auswärtsteam unbedingt den Treffer, was nach 80 Minuten auch gelang. In der Folge machte Immendingen hinten mehr und mehr auf, sodass sich für den Gastgeber Konter ergaben. Hundertprozentige Chancen wurden vergeben. Tore: 1:0 (13.) Matthias Hofmeier, 2:0 (78.) Hofmeier, 2:1 (80.) Jaruka Ndow. ZS: 140. SR: Lukas Gäng (Klettgau).

FC Hochemmingen – SV Überauchen 2:2 (1:1). Hochemmingen spielte in den ersten 45 Minuten sehr couragiert. Das 1:0 verdiente sich das Team auch. Nach einer halben Stunde parierte Überauchens Torhüter Robin Adamczyk einen Freistoß von Sascha Heinig. Auch weitere Abschlüsse machte Adamczyk zunichte. In Hälfte zwei machten die Hochemminger weiter Druck, auch wenn sie spielerisch etwas nachließen. Die Tore für den Gast waren aus Sicht des Heimteams äußerst unnötig. Beim 1:1 nutzte Marc Albrecht ein Gestochere im Hochemminger Strafraum eiskalt aus. Das 2:2 fiel nach einem Freistoß-Abpraller. Weil die Hausherren die eigenen Chancen nicht konsequent verwerteten, kam Überauchen zum Auswärtspunkt. Tore: 1:0 (8.) Benedikt Engesser, 1:1 (27.) Albrecht, 2:1 (50.) Christian Romer, 2:2 (60.) Ahmad Alsaghrij. ZS: 150. SR: Domenico Papagno (Kirchen-Hausen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (75.) Klaus Neininger, SVÜ.

FC Schönwald – SG Riedböhringen/Fützen 1:1 (1:0). Die Heimmannschaft erwischte einen guten Start. Nach knapp zehn Spielminuten sorgte Marius Storz für das 1:0. Drei Minuten vor dem Abpfiff traf Abdullah Cakmak zum 1:1. Der späte Punktgewinn sorgte für Jubel auf Seiten der Gäste. Tore: 1:0 (8.) Storz, 1:1 (87.) Cakmak. SR: Valentin Brugger (Obersimonswald).

