Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga: FC Schönwalds Trainer Schätzle appelliert an Fairness

Rückblick auf den 28. Spieltag: Analysen der Trainer

Fußball-Bezirksliga: (daz) Während der Zweikampf zwischen Königsfeld und Obereschach um die Meisterschaft unverändert weiter geht, sind am Tabellenende zwei Entscheidungen gefallen. Schlusslicht SV Grafenhausen ist nun auch rechnerisch abgestiegen und da es aus der Landesliga außer dem FC Gutmadingen keinen weiteren Schwarzwälder Absteiger gibt, reicht der viertletzte Tabellenplatz zum sicheren Klassenerhalt. Sollte der Vizemeister aufsteigen, würde es sogar nur zwei Absteiger geben.

Für Jörg Holik, Spielertrainer des FC Königsfeld, war die Partie gegen den FC Dauchingen ein besonderes Spiel. Schließlich hatte Holik vor seinem Königsfelder Engagement in Dauchingen gearbeitet. „Ich kenne da noch immer nahezu alle“, so Holik, der mit seiner aktuellen Elf einen 3:1-Sieg und damit die Verteidigung von Platz eins feierte. „Nach dem zwischenzeitlichen 1:2 wurden wir etwas nervös. Mit dem dritten Treffer waren wir wieder in der Spur“, resümiert Holik die Partie. Seine Elf muss nun nach Schönwald und hat zum Abschluss Hochemmingen auf eigenem Platz zu Gast. „Die Entscheidung wird erst am 30. Spieltag fallen. Ich glaube nicht, dass schon am kommenden Wochenende etwas passiert“, fügt Holik an.

Mit 6:1 Toren besiegte der Tabellenzweite SV Obereschach die Gäste aus Schönwald, lag zunächst aber mit 0.1 hinten. „Schönwald hat in den ersten 45 Minuten mit viel Mut und Mumm gespielt, da haben wir uns schwer getan. Zudem war bei uns der Fuß nach vier Spielen ohne Sieg noch etwas zittrig“, bilanziert Trainer Mario Bibic den am Ende doch noch klaren Sieg. Mit dem Treffer zum 3:1 habe seine Elf dann wieder jene Geschlossenheit und Sicherheit gezeigt, die sich der Trainer wünscht. „Wir hatten wieder Spaß in unseren Aktionen. Läuferisch war das schon gut“, so Bibic. Seine Elf muss nun nach Hochemmingen und empfängt am letzten Spieltag Bonndorf.

Schon am vergangenen Mittwoch sicherte sich der SV Überauchen mit dem 2:0-Heimsieg gegen Bonndorf fast den Klassenerhalt. Nun ist er trotz der 0:1-Niederlage in Geisingen durch die recht geringe Zahl an Absteigern ganz sicher. „Wir haben in Geisingen eine Riesenleistung gezeigt. Ein taktisch sehr guter Auftritt mit vier, fünf richtig guten Kontern, die wir allerdings auch nutzen sollten“, sagt Sigurd Bickmann. Der Trainer sprach erneut den großen personellen Engpass in Überauchen an: „In unserer Situation wären echte Endspiele gegen den Abstieg Gift gewesen. Umso höher ist es unserer Mannschaft anzurechnen, dass sie es so schnell geschafft hat.“,

Für Massimo Verratti, Trainer des FC Brigachtal, war das vergangene Wochenende perfekt. „Wir haben gegen Immendingen mit 2:0 gewonnen und auch die Ergebnisse in der Landesliga passen ausgezeichnet. Jetzt haben wir alle Chancen in der Hand und von den gefährdeten Mannschaften die besten Karten“, sagt Verratti. Seine Elf muss noch in Überauchen sowie gegen die SG Riedböhringen spielen. „Jetzt sind wir erst einmal froh, uns die gute Ausgangsposition erarbeitet zu haben. Natürlich hatte Immendingen nicht die stärkste Mannschaft auf dem Platz, aber auch gegen diese Elf musst du erst einmal gewinnen. Wir werden uns jetzt intensiv auf Überauchen vorbereiten“, so Verratti.

Lange hatte Lars Mundinger, Trainer des SV Hinterzarten, mit vier Absteigern in die Kreisliga A gerechnet. „Dass es nur drei oder wenn der Vizemeister gar aufsteigt, gar nur zwei Absteiger geben wird, ist eine zusätzliche Motivationsspritze“, betont Mundinger. Am Sonntag bei der 1:3-Heimniederlage gegen Bonndorf war davon bei Hinterzarten aber nicht viel zu sehen. „Wir haben kein gutes Spiel gezeigt. Kämpferisch werden wir in den letzten zwei Spielen deutlich mehr bringen müssen“, fordert Mundinger. Hinterzarten muss am Wochenende nach Immendingen und hat zum Abschluss Überauchen zu Gast.

Von allen Mannschaften im Tabellenkeller hat der FC Schönwald wohl das schwerste Rest-Programm. Am vergangenen Sonntag gab es in Obereschach ein 1:6 und am nächsten Sonntag kommt mit Königsfeld der Spitzenreiter nach Schönwald. „Da sollten wir schon sehr realistisch bleiben. Ich hoffe, dass auch alle anderen Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, die Saison sportlich fair zu Ende spielen“, appelliert Schönwalds Trainer Alexander Schätzle. Seine Elf habe in Obereschach 45 starke Minuten gezeigt, die auch Schätzle gefallen haben. „Wenn du die Tore nicht machst, wirst du halt bestraft. Wir hatten einige gute Möglichkeiten. So bleibt nur die Enttäuschung, denn 1:6 klingt nach einer eindeutigen Sache.“ Am letzten Spieltag muss Schönwald nach Tennenbronn.