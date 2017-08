Regionalsport Schwarzwald Bezirksliga: Aufsteiger FV Marbach startet als Geheimfavorit

Vorschau auf die Saison. Spannender Kampf um Meisterschaft erwartet

Fußball-Bezirksliga: Mit der Partie FC Königsfeld gegen den SV TuS Immendingen beginnt am Freitagabend um 18.30 Uhr die neue Saison im Fußballbezirk Schwarzwald. Die Experten erwarten eine spannende Runde, in der es an der Tabellenspitze drei, vier Mannschaften gibt, die als Titelkandidaten gehandelt werden. Völlig offen scheint hingegen der Abstiegskampf, zumal es drei starke Neulinge gibt. Der SÜDKURIER sprach mit Trainern oder Funktionären der 16 Bezirksligisten.

Der Rückkehrer

Nach dem einjährigen Abstecher in der Landesliga ist der FC Gutmadingen zurück im Bezirksoberhaus. Trainer Heinz Jäger will von der Favoritenrolle nichts wissen, obwohl seine Mannschaft weitgehend komplett geblieben ist. „Wir wollen unter die ersten fünf Mannschaften kommen und einige jüngere Spieler an ein höheres Niveau heranführen. Für mich als Trainer ist der Reiz groß, mit der gestandenen Mannschaft und den Jungen zu arbeiten.“ Jäger hat zuletzt an der Spritzigkeit und Frische gearbeitet, um möglichst vom Start weg zu punkten. Zudem hofft er, dass die in der Landesliga gesammelten Erfahrungen hilfreich sein werden.

Platz zwei als Motivation

Als Titelkandidat wird der letztjährige Vizemeister FC Königsfeld gehandelt, zumal sich die Königsfelder in der Sommerpause mit einigen namhaften Spielern wie Novakovic (FC 08 Villingen) und Zepf (Dauchingen) verstärkt haben. „Der Kader ist breiter geworden, was uns mehr Möglichkeiten eröffnet. Allerdings hat bei uns schon jetzt das Verletzungspech zugeschlagen, sodass sich die Elf zunächst von allein aufstellt“, sagt Spielertrainer Jörg Holik. Er ist sich sicher, dass der in der Relegation verpasste Landesliga-Aufstieg keine Nachwirkungen hat. „Wir nehmen das eher als Motivation. Sollte es uns gelingen, die Platzierung der vergangenen Saison zu wiederholen, hätten wir sehr viel erreicht. Auf Platz eins sehe ich uns nicht“, fügt Holik an.

Im Favoritenkreis

Mit Platz drei und dem Erfolg im Bezirkspokal hat der SV Geisingen zuletzt das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte gespielt. Diese Erfolge zu bestätigen oder gar noch zu verbessern, ist die Herausforderung für die Elf von Trainer Marijan Tucakovic. „Wir haben in der Vorbereitung unser Programm abgearbeitet und alles getan, was denkbar war. Zuletzt ging es nur noch um die Feinabstimmung“, sagt Tucakovic. Seine Elf hat die Messlatte zuletzt sehr hoch gelegt und wird mit in den Favoritenkreis gerechnet. „Natürlich lastet da etwas Druck auf uns, aber das muss kein Nachteil sein. Druck gehört dazu. Wir haben eine gute Mannschaft und nehmen den Druck an“, ergänzt Tucakovic. Setzt die Elf seine Vorstellungen um, und bleibt verletzungsfrei, sieht Tucakovic berechtigte Chancen für einen der ersten zwei Plätze.

Mario Maus rundum zufrieden

Viele Trainer beklagen eine nicht optimale Vorbereitung. Mario Maus, neuer Trainer des FC Hochemmingen, ist da eher die Ausnahme. „Unsere Vorbereitung verlief ausgezeichnet. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben alles abgearbeitet, was wir uns vorgenommen hatten. Jetzt gilt es noch etwas an der Spritzigkeit zu arbeiten und am Torabschluss. Ich gehe sehr zuversichtlich in die Saison“, betont Maus. Zu den Titelfavoriten zählt er seine Elf indes nicht, sondern strebt einen guten einstelligen Tabellenplatz an. „Wir spielen das zweite Jahr in der Liga. Alle Gegner kennen uns jetzt. Wir sind gut beraten, fleißig Punkte zu sammeln. Dann wird auch ein guter Tabellenplatz herausspringen“, so Maus. Die Neuzugänge sind zwischenzeitlich gut integriert.

Zuversichtlicher Trainer

Den fünften Platz aus der vergangenen Saison möchte der FC Pfaffenweiler gerne bestätigen oder sogar noch verbessern. Mit Patrick Anders hat ein neuer Cheftrainer übernommen. Ihm ist es gelungen, starke und höherklassig erprobte Spieler zu gewinnen. „Die Vorbereitung verlief gut. Ich bin zufrieden. Es passt bisher alles“, sagt Anders nach den sechs Vorbereitungswochen. Er kann nahezu mit einer kompletten Mannschaft starten. „Wir sollten die Aufgabe sehr selbstbewusst angehen. Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jüngeren Spielern, die Vmein Vertrauen haben“, sagt Anders. Pfaffenweiler setzt auch auf die Treffsicherheit des letztjährigen Torschützenkönigs Florian Herbst.

Kaum Baustellen

Weitgehend zufrieden mit der Vorbereitung ist Andreas Binder, Trainer des SV Hölzlebruck. „Es gibt keine großen Baustellen. Wir haben ordentlich trainiert und in den Testspielen teilweise einen guten Eindruck hinterlassen. Steigerungsbedarf gibt es dennoch in allen Bereichen“, sagt Binder. Er geht sehr zuversichtlich in die neue Runde. Binder: „Fünf, sechs Mannschaften werden vorneweg marschieren. Wenn wir uns dahinter einreihen, haben wir eine gute Saison gespielt.“ Er hofft auf einen guten einstelligen Tabellenplatz. Schließlich sei die Elf eingespielt und weitgehend von Abgängen verschont geblieben.

Eingespielte Mannschaft

Nach sechs Wochen Vorbereitung ist beim FV Tennenbronn die Vorfreude auf die Punktspiele groß. „Wir haben viel geübt und getestet. Da nun auch alle Spieler aus dem Urlaub zurück sind, kann es losgehen. Abschließend geht es nur noch um taktische Dinge“, sagt Trainer Carmine Italiano. Er freut sich, dass die Spieler immer mehr die Philosophie des Trainers verstehen. „Die Jungs sollen Spaß im Training und in den Spielen haben. Dann werden wir auch unsere Ziele erreichen“, ist sich Italiano sicher. Er gibt in seinem ersten Jahr in Tennenbronn keine konkrete Zielsetzung in der Tabelle vor. „Einstellig sollte es auf jeden Fall sein. Wird es mehr, nehmen wir es gerne mit.“ Tennenbronns Vorteil ist sicherlich, dass die Mannschaft eingespielt ist.

Gedämpfte Erwartungen

Der FC Dauchingen hatte zuletzt ein Abonnement für Platz acht. Diese Platzierung auch im vierten Jahr in Folge zu wiederholen, wäre für die Elf von Trainer Uli Bärmann sicherlich ein noch größerer Erfolg, denn Dauchingen musste im Sommer wichtige Spieler ziehen lassen. Die Spielerdecke wurde deutlich dünner, weshalb Bärmann auch die Erwartungen zurückschraubt. „Primäres Ziel ist es, nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Ich sehe unseren Kader noch immer stark genug, um das zu verhindern“, versprüht der Trainer Zuversicht. In der Vorbereitung wurde gegen einige höherklassige Gegner getestet. Ordentlich spielte die Elf auch in den zwei Spielen im Landespokal.

Viele Talente rücken nach

Wie schon in der Winterpause musste der TuS Bonndorf auch im Sommer die Abgänge von Stammspielern hinnehmen. Trainer Nils Boll stopfte die Lücken mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. „Wir haben einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft. Mit diesem Teamgeist sind sicherlich einige Punkte machbar. Da wir viele 19 oder 20-Jährige im Kader haben, werden wir diesen Jungs Zeit einräumen müssen. Wenn wir uns mit der Elf zwischen den Plätzen fünf bis zehn halten, wäre das schön“, so Boll. Er sieht in der Abstimmung zwischen den Reihen noch Steigerungsmöglichkeiten. Verstärkt trainiert wurden zudem zuletzt verschiedene Standardsituationen, um variantenreicher aufzutreten.

Stammspieler verloren

Bei Frank Berrer, Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, hält sich die Vorfreude auf die Saison in Grenzen. „Die Vorbereitung war nicht optimal. Durch Hochzeiten, Urlaube und Verletzungen mussten wir oft improvisieren. So schlimm wie diesen Sommer war es noch nie. Da sind noch einige Plätze in der Anfangsformation frei“, sagt der Coach. Berrer muss Abgänge von wichtigen Stammspielern kompensieren. Junge Akteure sollen die Lücken schließen, brauchen aber noch Zeit der Anpassung. „Ich rechne mit einer schwierigen Saison. Wir wollen uns möglichst immer von den Abstiegsplätzen fernhalten. Für uns geht es diesmal nur darum, in der Liga zu bleiben“, umschreibt der Trainer das Ziel.

Offensive Stärken

Beim SV TuS Immendingen herrscht viel Zuversicht vor dem zweiten Jahr in der Fußball-Bezirksliga. Die zuletzt starke Rückrunde macht Hoffnung, sich auch in dieser Saison von den Abstiegsplätzen fernzuhalten. „Ein einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel“, sagt Trainer Kadir Ibis, der im Frühjahr die Mannschaft übernommen hat. Immendingen gelang es in der Sommerpause, in allen Mannschaftsteilen Verstärkungen zu gewinnen. Das Team ist nun deutlich besser aufgestellt. Schon seit einigen Jahren profitiert der Vorjahresaufsteiger von seinen offensiven Qualitäten. Da nun auch der Defensivabteilung reichlich Erfahrung zugeführt wurde, sollte Immendingen über eine gute Balance verfügen, die für die notwendige Stabilität sorgt.

Testspiele ohne Sieg

In den Vorbereitungsspielen gelang dem SV Überauchen kein Sieg. Dennoch geht Trainer Frank Albrecht zuversichtlich in die Saison. „Wir haben gut gearbeitet. Alle Spieler haben gut mitgezogen. Die Mannschaft blieb personell zusammen und ist eingespielt.“ In erster Linie hofft Albrecht, dass das Verletzungspech diesmal einen großen Bogen um seine Elf macht, nachdem es in der vergangenen Saison im großen Stil zugeschlagen hatte. „Ein einstelliger Tabellenplatz sollte für uns machbar sein. Ich rechne mit einer ausgeglichenen Liga und möglicherweise auch mit einer Zweiteilung. Wir müssen schnell punkten, um nicht unten reinzurutschen“, wünscht sich Albrecht.

Keine Lust auf Wiederholungen

In den vergangenen zwei Spielzeiten musste der FC Brigachtal lange um den Klassenerhalt zittern. Trainer Massimo Verratti wünscht sich, dass diese Zeiten der Vergangenheit angehören. Dennoch werden die Brigachtaler von vielen Trainern erneut im unteren Tabellenfeld erwartet. Immerhin gelang es in der Sommerpause, sechs Zugänge zu gewinnen. Weitere zehn Jungs kommen aus dem eigenen Nachwuchs. Bei nur zwei Abgängen scheint Brigachtal diesmal deutlich besser aufgestellt zu sein. „Die Liga ist noch stärker geworden, aber wir werden uns nicht verstecken. Wir haben das Potenzial für den Klassenerhalt“, sagt der Coach. Dafür muss vor allem die Chancenverwertung verbessert werden. Außerdem wünscht er sich im Spiel eine bessere Verständigung der Spieler untereinander.

Der Geheimfavorit

Als starker Aufsteiger, der auf jeden Fall den Klassenerhalt schafft, wird der FV Marbach eingestuft. Einige Trainer bezeichnen die Elf sogar als Geheimfavoriten für die Meisterschaft. „Wir haben eine gute Mannschaft. Ich sehe uns auf Augenhöhe mit Mannschaften im einstelligen Tabellenbereich. Allerdings ist bei uns der Findungsprozess noch in vollem Gang. Wir werden drei, vier Spiele brauchen, bevor die Abläufe wieder stimmen“, sagt Trainer Michael Henseleit. Auch der Trainer weiß um das Potenzial seiner Elf. „Vom Klassenerhalt als erstes Ziel zu sprechen ist Quatsch. Das würde uns keiner abnehmen. Wir werden von den Konkurrenten ernst genommen. Den Überraschungseffekt, auf den viele Aufsteiger bauen, wird es bei uns deshalb nicht geben“

Talente fördern

Nach einigen Anläufen hat die DJK Donaueschingen II den Aufstieg gepackt. Als Unterbau der Landesliga-Elf gibt es zwei vorrangige Ziele: Talente fordern und fördern sowie in der Liga zu bleiben. „Ich bin guter Dinge, dass es klappt. Wir sind gut vorbereitet. Der Klassenerhalt ist kein Wunschdenken. Die Mannschaft hat das drauf“, sagt Trainer Erich Thurow. Er kann auf einen Kader von rund 20 Spielern setzen, wobei die Grenzen zur ersten und dritten Mannschaft fließend sind. Sowohl von oben als auch von unten stehen die Türen offen. Thurow hat eine sehr junge Mannschaft und will vielen Talenten die Chance geben, sich weiter zu entwickeln.

Es gibt nur ein Ziel

Der SG Riedöschingen/Hondingen gelang zuletzt der Durchmarsch von der Kreisliga B ins Bezirksoberhaus. Zweimal in Folge setzte sich die Elf von Trainer Gerd Hanser in den Relegationsspielen durch. Nun ist der Klassenerhalt das primäre Ziel. Der Trainer kann auf eine weitgehend eingespielte Mannschaft setzen, in der einige Routiniers aber auch junge Talente stehen. In erster Linie setzt der Aufsteiger auf den Teamgeist und einen möglichen Überraschungseffekt. „Wir werden in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenzen gehen müssen. Uns zeichnet eine große Willensstärke aus. Beides wird nötig sein, um vom Start weg zu punkten“, sagt Hanser.

Meistertipps derBezirksliga-Trainer

Heinz Jäger (FC Gutmadingen): Königsfeld, Hochemmingen

Jörg Holik (FC Königsfeld): Gutmadingen, Geisingen

Marijan Tucakovic (SV Geisingen): Gutmadingen, Königsfeld, Hochemmingen

Mario Maus (FC Hochemmingen): Gutmadingen, Geisingen

Patrick Anders (FC Pfaffenweiler): Gutmadingen, Königsfeld, Geisingen

Andreas Binder (SV Hölzelbruck): Gutmadingen, Marbach, Königsfeld, Geisingen, Hochemmingen

Carmine Italiano (FV Tennenbronn): Gutmadingen

Uli Bärmann (FC Dauchingen): Königsfeld, Gutmadingen

Nils Boll (TuS Bonndorf): Gutmadingen, Königsfeld

Frank Berrer (SG Riedböhringen): Gutmadingen, Königsfeld, Hochemmingen, Gesingen und Geheimfavorit Marbach

Kadir Ibis (SV TuS Immendingen): Gutmadingen, Geisingen, Königsfeld

Frank Albrecht (SV Überauchen): Gutmadingen, Königsfeld

Massimo Verratti (FC Brigachtal): Marbach, Königsfeld, Hochemmingen, Geisingen

Michael Henseleit (FV Marbach): Königsfeld, Gutmadingen

Erich Thurow (DJK Donaueschingen II): Königsfeld

Gerd Hanser (SG Riedöschingen): Gutmadingen