Schwarzwald regionalsport Betreuer Werner Felgenhauer vom FC 08 Villingen: "Ich hatte nie Zweifel"

Werner Felgenhauer hat mit dem FC 08 Villingen schon einiges erlebt. Am Sonntag will der Betreuer der Nullachter im Spiel bei Solvay Freiburg (15 Uhr) den Verbandsliga-Titel feiern. Der SÜDKURIER sprach im Vorfeld mit dem 67-Jährigen.

Herr Felgenhauer, wird der FC 08 Villingen am Sonntag Verbandsliga-Meister?

Ich gehe davon aus. Wenn es gegen den Tabellenletzten nicht klappt, dann haben wir den Meistertitel auch nicht verdient.

Die Erwartungshaltung vor Saisonbeginn war im Umfeld des FC 08 sehr groß. Auch bei Ihnen?

Ich war von Anfang an der Meinung, dass wir den Wiederaufstieg in die Oberliga sofort schaffen. Wir hatten ja keine großen Abgänge.

Gab es zwischendurch nie Gedanken, dass es mit der direkten Rückkehr in die Oberliga nicht klappt?

Nein. Ich hatte nie Zweifel. Auch nicht bei unserem Verletzungspech, da die anderen Spieler ihre Sache sehr gut gemacht haben.

Der FC 08 hat den besten Kader der Verbandsligisten. Allerdings auch großes Verletzungspech. Haben Sie selbst schon einmal erlebt, dass sich in einer Saison vier Spieler einer Mannschaft einen Kreuzbandriss zuziehen?

Nein. So lange ich auf dem Sportplatz bin, habe ich so etwas noch nicht erlebt. Umso bemerkenswerter ist, dass es dennoch so gut läuft. Immerhin waren Damian Kaminski, Gian-Luca Reho, Manuel Stark und Danilo Cristilli gesetzte Stammspieler.

Gewinnt der Tabellenzweite Freiburger FC am Samstag in Bühlertal nicht, wären die Nullachter dann schon Meister. Welcher "Meistertag" wäre Ihnen lieber – Samstag oder Sonntag?

Ich schaue nur auf uns und nicht auf die anderen. Das habe ich schon die gesamte Saison so gemacht.

Sie haben in den vergangenen vier Jahrzehnten mit den Nullachtern schon einige Erfolge gefeiert, vor allem im Südbadischen Pokal. Wo würden Sie die Verbandsliga-Meisterschaft einstufen?

Jeder Erfolg ist anders. Jeder seinen eigenen Wert. Das Größte ist aber immer noch das DFB-Pokalspiel 1979 beim damals großen Hamburger SV

Vor dem südbadischen Pokalfinale der Villinger vergangenes Jahr organisierten Sie im Vorfeld Pokalsieger-T-Shirts. Was haben Sie für Sonntag geplant?

Vor jedem Finale und vor jeder möglichen Meisterschaft organisiere ich solche T-Shirts. Mehr will ich aber nicht verraten.

Wird der Betreuer der Nullachter auch nächste Saison Werner Felgenhauer heißen?

Ja. Wenn es gesundheitlich geht, will ich den Job sehr gern noch einige Jahre machen.

