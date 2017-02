Berg schießt FC Bad Dürrheim zum Sieg

Verbandsligist aus der Kurstadt gewinnt beim Fußball-Oberligisten Bahlinger SC

Fußball: (daz) Verbandsligist FC Bad Dürrheim feierte am Samstag einen 1:0-Testspielsieg beim Oberligisten Bahlinger SC. Hendrik Berg erzielte in der 54. Minute den Siegtreffer. Die Kurstädter blieben nach dem 0:0 bei Astoria Walldorf somit auch im zweiten Test gegen einen Oberligisten ohne Gegentreffer. „Das kann sich sehen lassen“, freute sich Trainer Reiner Scheu.

Von Donnerstag bis Samstag weilten die Dürrheimer in Bahlingen in einem Trainingslager. Bei guten äußeren Bedingungen konnte Scheu sein Programm komplett durchziehen. Allerdings gab es schon am ersten Tag einen kleinen Rückschlag, da Felix Schaplewski erkrankt wieder abreisen musste. Da zudem weitere Spieler fehlten, reduzierte sich der Kader für das Freundschaftsspiel. „Bahlingen hatte zuletzt gute Ergebnisse in den Testspielen erzielt. Solange die Kraft nach den schweren Übungseinheiten da war, haben wir sehr gut mitgehalten. Vor allem spielerisch haben wir uns nicht versteckt“, freute sich Scheu.

Nach dem Seitenwechsel hatte Bahlingen optisch mehr vom Spiel. Die beiden Bad Dürrheimer Schlussmänner Jonas Kapp und Konstantin Leichtle, der nach einer Stunde kam, wurden dennoch sehr selten geprüft, da die Dürrheimer Abwehr viel abräumte und Bahlingen kaum zu gefährlichen Aktionen kam. Scheu wechselte in Halbzeit zwei einige Positionen, um allen Spielern Einsatzzeiten zu geben. „Ich bin mit dem Test und dem Trainingslager sehr zufrieden. Wir sind im Soll“, ergänzt Scheu. Nun hofft der Fußballlehrer, dass die angeschlagenen und kranken Spieler bald zurückkommen, denn in zwei Wochen wird mit dem Spiel in Neustadt die Meisterschaft fortgesetzt.