Benjamin Gaudig netzt gleich wieder ein

FC Löffingen schlägt FC Emmendingen 2:1

Fußball: (daz) Landesligist FC Löffingen feierte am Samstag einen nahezu perfekten Einstand in die Serie der Vorbereitungsspiele. Beim FC Emmendingen (Landesliga Staffel 2) gelang ein 2:1-Erfolg. Marco Schwirtz brachte nach 21 Minuten die Löffinger in Führung. Nach dem Emmendinger Ausgleich (32.) besorgte der wiedergenesene Benjamin Gaudig (52.) kurz nach dem Seitenwechsel den Siegtreffer der Löffinger. Die Gäste setzten in der Partie alle 14 mitgefahrenen Spieler ein, wobei Trainer Tobias Urban in der Paus einen Dreifachwechsel vornahm. So ersetzte beispielsweise Raphael Albert den Stammtorhüter Dominik Osek. Urban war mit dem Spiel weitgehend zufrieden. „Wichtig war es für uns, Spielpraxis zu bekommen, nachdem das erste Testspiel ausgefallen war.“