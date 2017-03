Benjamin Gallmann: "Wir hatten etwas zu verlieren"

Verbandsligist FC Neustadt steht nach 2:1-Sieg gegen Solvay Freiburg weiter auf Nichtabstiegsplatz

Fußball-Verbandsliga: (daz) Mit dem 2:1-Erfolg gegen Solvay Freiburg hat der FC Neustadt am Samstag die Pflichtaufgabe gelöst. Über das „Wie“ wird schon in einer Woche keiner mehr sprechen. Für die Hochschwarzwälder waren es die Rückrundenpunkte Nummer 14, 15 und 16. „Wir stehen weiterhin über dem Strich. Das allein zählt“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann.

Für den Verbandsliga-Neuling wurde das Spiel gegen die Breisgauer, die den Abstieg wohl kaum noch werden verhindern können, allerdings zu einer Zitterpartie. Vor allem nach dem Anschlusstreffer der Gäste machte sich bei den Gastgebern Nervosität breit. „Wir hatten plötzlich etwas zu verlieren und den Abpfiff förmlich herbeigesehnt. Dabei hatten wir zuvor genügend Chancen, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen“, ergänzt Gallmann. Teilweise sei die Mannschaft fahrlässig mit ihren Möglichkeiten umgegangen und habe somit dem Gegner geholfen. „Da entwickelt sich manchmal eine Eigendynamik. Die Spieler fangen an zu denken und die Souveränität geht verloren.“

Wie wichtig die drei Punkte waren, zeigen die Ergebnisse der Konkurrenten, die teilweise überraschend punkteten. Gallmann: „Mir ist schon seit Wochen klar, dass wir uns nur selbst helfen können. Wir müssen unsere Spiele gewinnen, denn wir haben den Anspruch, auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga zu spielen.“ Acht Partien liegen noch vor der Mannschaft, darunter Spiele gegen die Spitzenteams FC 08 Villingen, Freiburger FC und SV Linx.

Gallmann gewinnt dieser Konstellation auch eine positive Seite ab. „Wir reisen ausschließlich zu den Top-Teams und haben Heimspiele gegen Mannschaften, die in unserem Tabellenbereich liegen. Wenn wir diese vier Heimspiele für uns entscheiden, sollte es reichen.“ Allerdings stehen mit Mörsch und Pfullendorf zwei Mannschaften in der Tabelle hinter Neustadt, die ein Spiel weniger ausgetragen haben. Beide müssen aber auch noch im Jahnstadion antreten, so wie in zwei Wochen der Tabellenvorletzte Waldkirch.

Zunächst einmal sind die Neustädter mit den vier Punkten aus den jüngsten zwei Partien zufrieden. Gallmann ist sich sicher, dass diese Zähler das Selbstvertrauen stärken werden. Da es zudem aktuell keine gravierenden Verletzungssorgen gibt, bleibt die Zuversicht, das gesteckte Ziel zu erreichen. Dass es ein Kraftakt bis zum 34. Spieltag bleiben wird, ist seit Wochen klar. „Die Stimmung in der Mannschaft ist weiterhin ausgezeichnet. Alle Spieler ordnen sich dem großen Ziel unter“, ergänzt Gallmann. Helfen würde dabei neben den angestrebten Heimsiegen auch Bonuspunkte aus den Partien, in welche die Neustädter als krasser Außenseiter gehen. Die Konkurrenten aus Pfullendorf (1:1 in Denzlingen) und Bühlertal (2:1 gegen Linx) haben es am vergangenen Wochenende vorgemacht.