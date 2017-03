Benedikt Schlicker neuer Mann an der Spitze

Führungswechsel beim Leichtathletikkreis Neustadt. Ottmar Heiler nun zweiter Vorsitzender

Leichtathletik: (h) Benedikt Schlicker von der LG Eisenbach-Bubenbach leitet ab sofort den Leichtathletikkreis Neustadt als neuer Vorsitzender. Er übernahm das Amt vom kommissarischen Vorsitzenden Ottmar Heiler, der vor einem Jahr die Leitung für eine begrenzte Zeit von Rudi Gwinner übernommen hatte. Durch seine Tätigkeit als Vizepräsident des Landesverbandes (BLV) konnte Heiler allein schon aus Interessensgründen das höchste Amt im Leichtathletikkreis auf Dauer nicht innehaben. Für eine Übergangszeit stellt sich Heiler als 2. Vorsitzender zur Verfügung. Damit soll ein reibungsloser Übergang gewährleistet werden.

In seinem Rückblick stellte Heiler die erfolgreichsten Sportler der vergangenen Saison vor. Anna-Lena Gamp und Simon Hoenen vom TV Lenzkirch sind die Sportler des Jahres. Lilli Franke und Niklas Leber vom TB Löffingen, Larissa Walleser vom TV Lenzkirch sowie Alina Herr und Selina Weidinger vom TV Neustadt erhielten diese Auszeichnung für die besten Nachwuchsathleten des vergangenen Jahres. Die Frauen und die männliche Jugend U 18 des TV Neustadt waren Team des Jahres.

Der Neubau sowie die Reparaturen der Leichtathletikanlagen auf Kreisebene waren ein Schwerpunkt beim diesjährigen Kreistag. In Bonndorf wurde im letzten Sommer nach witterungsbedingt langer Bauzeit das Stadion mit Kunststoffanlagen versehen. Am 16. Juli soll die Eröffnung mit einem Sportfest erfolgen. Sorgen machen die Anlagen in Neustadt. Das dringend benötigte Stadion mit den ramponierten Laufflächen soll in den nächsten zwei Jahren saniert werden und neue Umkleideräume in einem separaten Bau bekommen.

Neben dem Rückblick auf die sportlichen Veranstaltungen und Höhepunkte der vergangenen Saison stand die Saisonplanung 2017 im Mittelpunkt der Versammlung. Wahrscheinlich werden am 13. Mai auf den Anlagen des Löffinger Sportparks die badischen Mannschaftsmeisterschaften durchgeführt.

Heiler bat als Zuständiger des Verbandes für den Breiten- und Gesundheitssport, in den Vereinen das Angebot für alle Altersklassen auszubauen. Dazu zählt neben Lauftreffs und diversen Fitness-Angeboten auch die Teilnahme am Sportabzeichenwettbewerb des Badischen Sportbunds (BSB). Er bat auch darum, Flüchtlinge in das Sportangebot der Leichtathletikvereine aufzunehmen. Anträge für die Kooperation Schule/Verein müssen bis zum 1. Mai an den BSB weitergeleitet werden.

Eine Reihe von Leichtathleten wurde von Ottmar Heiler mit Urkunden und Nadeln geehrt. Michaela Straub und Steve Hellmann (TV Lenzkirch), Inge Laule und Regina Schubnell (TV Neustadt) bekamen Silber vom BLV. Silber des deutschen Leichtathletikverbands (DLV) erhielten Willi Kötting (TV Lenzkirch), Hans-Jochen Köpper und Dagmar Frey (TV Neustadt). Die badische Nadel in Gold verdienten sich Werner Schüler sowie Waltraud und Egon Albrecht (TV Lenzkirch). Große Freude herrschte bei Anneliese Hall über die Verleihung der höchsten Ehrennadel, nämlich Gold des DLV. Seit 1989 steht sie in ihrem Verein als engagierte Schülertrainerin zur Verfügung und bestreitet seit einigen Jahrzehnten auch erfolgreich Wettkämpfe in der Seniorenklasse. Beim letzten Verbandstag in Bühlertal wurde bereits Rudi Gwinner mit der gleichen Nadel geehrt. Ottmar Heiler erhielt sogar den Ehrenteller des Verbandes für fast 50-jährige Tätigkeit in verschiedenen Funktionen.