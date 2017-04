FC Schonach spielt nach guter Leistung in Frickingen unentschieden

Fußball-Landesliga: Spvgg. F.A.L – FC Schonach 3:3 (2:2) – Eine zweimalige Führung reichte den Schonachern in Frickingen nicht. Somit musste sich die Elf von Trainer Enrique Blanco mit einem Punkt begnügen.

Zunächst tasten sich beide Mannschaften ab. In der 6. Minute wurde ein Freistoß der Gastgeber von den Schonachern gekonnt abgefangen. Im Gegenzug traf Alexander German nach einem Abwehrfehler der Frickinger zum 0:1. Die Schonacher waren nach der frühen Führung spielbestimmend und kamen in der 23. Minuten zu einem Lattentreffer nach einer Standardsituation. F.A.L. wurde nun zusehends stärker. Allen voran Patric Scheerer, der in der 28. Minute nach einem Sprint entlang der linken Seitenlinie direkt in den Strafraum passte, wo der stets torgefährliche Mark Burgenmeister die Chance zum 1:1 nutzte.

Doch die Schonacher schlugen bereits zwei Minuten später zurück. Nach Eckball, der von den Gastgebern nicht gut geklärt wurde, traf Yannick Kienzler mit einem Schuss vom 16er-Eck zum 1:2. Schonach hatte in den darauffolgenden Minuten Ball und Gegner im Griff. Umso überraschender, aber nicht weniger genial, spielte Hübschle einen Pass in die Tiefe der Hintermannschaft der Gäste, den Scheerer gekonnt annahm und zum 2:2 traf.

In der 55. Minute gab es einen weiteren Rückschlag für die Schwarzwälder. Nach 10 gespielten Minuten in der zweiten Halbzeit durch eine gelb-rote Karte. Dies machte sich zwar in der restlichen Spielzeit nicht bemerkbar, dennoch gelang dem Gastgeber in der 60. Minute erstmals die Führung. Nur elf Minuten später kam die Schonacher Antwort. Nach einem Freistoß der Gäste konnte F.A.L.-Torhüter Hummel einen Kopfball zunächst noch abwehren. Nico Frey nutzte jedoch den Nachschuss zum mehr als verdienten 3:3-Ausgleich.

Tore: 0:1 (6.) German, 1:1 (28.) Burgenmeister, 1:2 (30.) Kienzler, 2:2 (43.) Scheerer, 3:2 (60.) Scheerer, 3:3 (71.) Frey; SR: Schmidt (Offenburg); ZS: 140

FC Schonach: Duffner, Griesbeck, Hettich, Lenti, Frey, Dold, Schneider (48. S. Pfau), Kienzler, Wölfle (55. Weiß), Passarella, German