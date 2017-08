Regionalsport Schwarzwald Beide Trainer pokern

DJK Donaueschingen empfängt FC Löffingen. Gastgeber wollen den ersten Saisonsieg

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Löffingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Mit zwei 2:1-Siegen ging die DJK Donaueschingen in der vergangenen Saison aus den zwei Baar-Derbys. Zuvor feierten die Löffinger vier Siege in Folge gegen die DJK. Mehrere Spieler haben schon für beide Mannschaften gespielt. Aktuell ist es für Jannik Beha, der im Sommer von Löffingen nach Donaueschingen wechselte, das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein.

Ernüchterung ist bei den Donaueschingern eingezogen. Durch die vielen personellen Ausfälle bewahrheiten sich die Worte von Trainer Christian Leda, der von zehn (!) ganz schweren Auftaktpartien sprach, bis sich die Personalsituation wieder eingependelt hat. Immerhin sind am Sonntag einige Spieler zurück, die in der Startformation stehen sollten. Leda weigert sich, Namen zu nennen, und setzt auf den Überraschungseffekt. Der Trainer lässt viel mehr durchblicken, „dass ich mich auf die Partie richtig freue und wir uns etwas vorgenommen haben“.

Die Donaueschinger messen die Löffinger nicht nur am großen Offensivpotenzial. „Mit Kim Hirschbolz und Daniel Fuß haben sie auch defensiv ausgezeichnete Akteure. Es würde dieser Mannschaft nicht gerecht, sie nur an den Torschützen zu messen. Dass die Löffinger noch ungeschlagen sind, ist kein Zufall“, ergänzt Leda, dessen Elf durchaus etwas unter Zugzwang steht, denn je nach den anderen Ergebnissen könnte schon ein Unentschieden bedeuten, dass die Allmendshofener nach vier Spieltagen die Rote Laterne in der Hand halten. „Wir beschäftigen uns nicht damit. Wir wollen unseren Fans ein gutes und erfolgreiches Spiel bieten“, wehrt Leda derartige Szenarien ab.

Tim Heine, Trainer der Löffinger, ist bei der Aufstellung seiner Mannschaft im Vorfeld immer sehr offen. Diesmal nicht. „Ich möchte mich zu personellen Fragen überhaupt nicht äußern. Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten, die in Donaueschingen punkten kann.“ Zu dieser Elf könnten Simon Weißenberger und Marco Kopp gehören, die zuletzt in der Kreisliga-Elf spielten und dort zusammen sieben der neun Tore gegen Öfingen erzielten. Gerade offensiv würde Heine beide gut gebrauchen können, denn offenbar steht Benjamin Gaudig nicht zur Verfügung. Auch dazu will Heine nichts sagen.

Offen ist, wie es bei Marco Baumgärtner weiter geht. Der Sommer-Neuzugang hat beruflich eine Stelle in Würzburg angenommen. Heine hat ihn nicht abgeschrieben und hofft, dass der Spieler in Würzburg unter der Woche trainieren kann.

Mehrfach hat der Löffinger Coach seine Akteure davor gewarnt, den kommenden Gegner am Tabellenstand zu messen. „Dass die Donaueschinger noch ohne Sieg sind, ist sicherlich nur eine Momentaufnahme. Die Elf ist deutlich stärker.“ Unter der Woche hat Heine am Defensivverhalten gearbeitet. Sechs Gegentreffer in den vergangenen zwei Partien sind ihm deutlich zu viel.