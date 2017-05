Regionalsport Schwarzwald Beide Gastgeber unter Zugzwang

Bezirksligaspiele am Mittwoch

Fußball-Bezirksliga: (daz) Zwei Nachholspiele werden am Mittwoch ausgetragen. Beide Gastgeber stecken voll im Kampf um den Klassenerhalt.

FC Brigachtal – FC Dauchingen (Mi. 18.30 Uhr). Durch die 0:5-Pleite in Schönwald ist Brigachtal auf den vorletzten Platz abgerutscht. Für die Gastgeber zählen in der Partie nur drei Punkte, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Auch Dauchingen enttäuschte am Samstag bei der 0:1-Heimniederlage gegen Hinterzarten, hat aber schon ein deutliches Punktepolster auf die Abstiegsränge. In der Vorrunde gewann Dauchingen auf eigenem Platz mit 1:0.

SV Hinterzarten – FC Pfaffenweiler (Mi. 19 Uhr). Die Gastgeber haben durch den Sieg in Dauchingen ihre Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt deutlich verbessert. Nun will die Elf auf eigenem Platz nachlegen. Offenbar stimmen Engagement und Wille. Dennoch scheint aktuell Platz 13 das Maximum der Möglichkeiten. Pfaffenweiler darf befreit aufspielen und möchte sich gern der Marke von 40 Punkten nähern.