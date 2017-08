Regionalsport Schwarzwald Bei uns hat fast nichts funktioniert

Rückblick auf den 2. Spieltag in der Kreisliga A 2. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Zweites Spiel, zweiter Sieg. Aufsteiger TuS Oberbaldingen grüßt weiterhin von der Tabellenspitze. Diesmal setzte sich die Elf von Trainer Bernhard Stern mit 3:1 Toren gegen Pfohren durch. „Wir haben von Anfang an das Spiel beherrscht, hatten Vorteile im Ballbesitz und im Zweikampfverhalten. Nach der Pause hatten wir ein Aufbäumen von Pfohren erwartet, aber da kam nichts. Nachdem wir das 1:2 schnell weggesteckt haben, agierten wir sehr souverän“, sagt Stern und lobt die vielen Zulieferer für die Sturmspitzen, die bisher gut treffen.

Dominic Häring, Trainer des FC Pfohren, hatte die Oberbaldinger schon im Vorfeld stark eingeschätzt. „In punkto individuelle Klasse waren sie uns einen Schritt voraus. Wir haben mit vier A-Jugendlichen gespielt, an denen es aber nicht lag. Einmal mehr bestätigen sich meine Worte vor der Saison, dass wir eine schwierige Runde vor uns haben und ein einstelliger Tabellenplatz zufriedenstellend wäre“, sagt Häring. Seine Elf ist im kommenden Heimspiel gegen Eisenbach bei bisher null Punkten schon etwas unter Zugzwang.

Mit einem klaren 3:0-Erfolg kehrte der FC Bräunlingen vom Gastspiel beim FC Neustadt II zurück. Bräunlingens Trainer Uwe Müller lobte die geschlossene Mannschaftsleistung seiner Spieler. „Wir haben es wirklich gut gemacht, waren läuferisch und fußballerisch stark und haben auch keine Zweikämpfe gescheut. Als Trainer bist du nie zufrieden, aber der Auftritt meiner jungen Mannschaft darf sich sehen lassen“, lobt Müller. Der große Test kommt am Sonntag, wenn Oberbaldingen in Bräunlingen gastiert.

Für das große Ausrufezeichen des zweiten Spieltags sorgte der FC Löffingen II mit dem 9:1-Erfolg gegen Öfingen. Löffingen führte schnell mit 4:0. „Nach dem 1:4 wurde es kurzzeitig etwas brenzlig. Wenn Öfingen da das zweite oder dritte Tor nachlegt, kann das Spiel auch anders laufen. Mit dem 5:1 war dann alles klar“, sagt Löffingens Trainer Stefan Löffler, der wieder auf Unterstützung aus dem Landesliga-Kader bauen durfte. So gelangen Simon Weißenberger gleich fünf Tore. Im ersten Spiel gab sogar der ehemalige Landesligatrainer Tobias Urban ein kurzes Comeback.

Für Martin Föhr, Trainer des SV Öfingen, war vor dem vergangenen Wochenende eine 0:5-Niederlage im Trikot des FV Donaueschingen seine bislang höchste Pleite. Nun gab es mit dem 1:9 in Löffingen einen neuen Höchstwert. „Es ging schon mit dem frühen Elfmeter gegen uns los. Bei uns hat, außer einer kurzen, guten Phase, nichts funktioniert und beim Gegner alles. Ich werde jetzt mit den zwei Spielführern einmal sprechen, wie sie diese Leistung erklären. Du kannst verlieren, darfst aber nie so einbrechen“, sagt Föhr. Er erwartet in Lenzkirch eine Trotzreaktion. In Lenzkirch waren die Öfinger erst vorige Woche zum Bezirkspokalspiel, als sie nach 120 Minuten mit 1:4 unterlagen. „Wir müssen schnell wieder in die Spur finden. Das war ein ganz schlechter Tag. Meine Mannschaft kann mehr und das muss sie auch zeigen. Ich nehme sie in die Pflicht“, ergänzt Föhr.

Mit vier Punkten ist der SV Göschweiler gut gestartet. Beim jüngsten 2:1-Erfolg gegen Bezirksliga-Absteiger Grafenhausen steckt die Elf um den neuen Trainer Franco de Rosa einen Rückstand weg. „Es zeichnet uns aus, dass uns Rückstände nicht umwerfen. Die Mannschaft hat einen hervorragenden Charakter. Wenn wir jetzt aus den kommenden drei Partien noch vier Punkte holen, wäre der Start gelungen, denn erst nach sechs, sieben Spielen lässt sich sagen, wohin die Reise geht.“

Der FC Bad Dürrheim II startete mit zwei Heimspielen in die Saison und holte dabei die sechs Punkte. „Jetzt bin ich gespannt, wie wir unsere erste Auswärtsaufgabe in Göschweiler meistern werden“, sagt Trainer Dennis Feuerstein. Beim 4:0-Sieg Gündelwangen fielen alle Treffer nach dem Seitenwechsel. „Wir hatten schon in den ersten 45 Minuten gute Möglichkeiten. Später haben wir unsere Chancen genutzt und defensiv wenig zugelassen“, ergänzt Feuerstein. Neu in der Mannschaft ist der erfahrene Bora Ikiz. Für Feuerstein ist er ein wichtiger Mann. „Bora kann unseren jungen Spielern Halt geben kann.“