Regionalsport Schwarzwald Bei einem Abstieg fallen wir weich. Interview mit TC BW Villingens Teamchef Jürgen Müller

Tennis: Nur knapp einen Monat dauerte die Regionalliga-Saison für die Herren 30 und Damen des TC Blau Weiss Villingen. Für beide Teams endete die Runde nicht nach Wunsch. Während die Damen noch um den Klassenerhalt zittern müssen, verpassten die Herren 30 den angepeilten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Dennoch zieht Villingens Teamchef Jürgen Müller ein positives Fazit.

Die Herren 30 haben die sofortige Rückkehr in die Bundesliga verpasst und die Damen den Klassenerhalt noch nicht sicher. Wie beurteilen Sie im Rückblick die Tennis-Saison der beiden Villinger Topteams?

Der Aufstieg der Herren war ein Traum, der nicht in Erfüllung ging. So etwas lässt sich nicht planen. Schon bald hat sich gezeigt, dass drei starke Mannschaften um den Aufstieg kämpfen. Letztlich hat sich Güglingen als das beste Team herausgestellt. Das ist für uns sportlich vollkommen in Ordnung. Wir haben ständig in der Spitzengruppe mitgespielt, und deshalb sind auch wir sehr zufrieden. Bei den Damen war der Klassenerhalt in der Regionalliga in den vergangenen Jahren immer auf Kante genäht. Das hat immer funktioniert. Doch irgendwann wendet sich das Glück ab. Diesmal war unsere Mannschaft sogar stärker besetzt als im vergangenen Jahr, und dennoch hat es nicht geklappt. Die Liga war sehr ausgeglichen, was auch an den zwei starken Aufsteigern lag. Wir haben nie eine richtige Klatsche kassiert, hatten aber in den ganz engen Matches oftmals Pech, wenn ich nur an die beiden verlorenen Doppel in Frankfurt denke. Das war wohl der Knackpunkt, dass wir nun Vorletzter sind.

Das Schicksal der Damen hängt davon ab, welche Mannschaften aus der 2. Bundesliga absteigen. Dort sind noch drei Spieltage zu absolvieren. Wie groß ist die Chance, dass Villingen die Regionalliga nicht verlassen muss?

Im Moment stehen in der 2. Bundesliga nur bayerische Mannschaften am Tabellenende. Sollten diese Teams absteigen, würde uns das nicht berühren, da sie einem anderen Verbandsgebiet angehören. Wir haben zumindest aktuell noch recht gute Chancen, in der Regionalliga Süd-West zu bleiben.

Würde ein Abstieg der Damen den TC Blau Weiss Villingen hart treffen?

Nein, denn wir würden weich fallen. Die Badenliga ist immer noch eine hochklassige Liga. Natürlich will keiner freiwillig absteigen, doch für uns wäre das kein Beinbruch. Sollten wir in der Badenliga landen, hätten wir die Chance, mehr junge Spielerinnen einzusetzen und an das Team heranzuführen. Dies betrachten wir Trainer in Villingen ohnehin als unsere vordringlichste Aufgabe.

Wie schwer wog die Verletzung, die sich Estelle Guisard bereits am zweiten Spieltag zugezogen hat?

Letztlich hat diese Verletzung keine ausschlaggebende Rolle gespielt, denn wir konnten den Ausfall durch andere Spielerinnen gut kompensieren.

Die Regionalliga-Saison dauerte jeweils nur einen Monat. Ist das nicht ein bisschen wenig für den großen Aufwand, der vor jeder Runde betrieben wird?

Dieses Jahr war brutal. Kaum hat man angefangen, war auch schon wieder Schluss. Weil Pfingsten diesmal so spät liegt, wollte man wohl unbedingt vor diesem Termin fertig werden. In der kommenden Runde werden wir sicherlich auch nach Pfingsten noch Spiele absolvieren.

Inwiefern werden sich beide Regionalliga-Mannschaften in der kommenden Saison personell verändern?

Bei den Herren wird es sicherlich kaum neue Gesichter geben. Das Team bleibt zusammen. Bei den Damen hängt vieles davon ab, in welcher Liga wir spielen werden. Sollten wir in die Badenliga absteigen, werden einige junge Spielerinnen zum Team stoßen. Bei einem Talent wie der zwölfjährigen Gina Betzner dürfte es höchstens noch zwei Jahre dauern, bis sie den Sprung in die 1. Mannschaft schafft.