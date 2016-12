Begeisternde Turngala

1200 Zuschauer sehen in der Schwenninger Deutenberghalle hochkarätige Veranstaltung

Turnen: (hb) Mit frenetischen Beifall feierten die 1200 Zuschauer den Auftakt der Turngala in der restlos ausverkauften Schwenninger Deutenberghalle. Das zweieinhalbstündige Show-Programm des Badischen Turner-Bunds (BTB) und des Schwäbisches Turnerbunds (STB) bot zahlreiche hochkaratige Auftritte. Stunden wurde

Den Auftakt des Abends machten die zehn „Rokoko-Damen“ des TB Bad Dürrheim von „Ellys Group“, das BTB/STB-Performance Team mit der Musicalsängerin Nadine Stockmann und die Kindergruppe des TV Kirchentellinsfurt. Auf einer 20 Meter langen Bahn sorgten danach die zehn Athleten des Powerteams Denmark für ein Feuerwerk von Sprüngen, Salti und Schrauben. „Mundakrobat“ Robeat demonstrierte anschließend, was er allein mit dem Mund an Geräuschen produzieren kann. Die Zuschauer waren völlig aus dem Häuschen.

Stimmungsvoll war der Auftritt des Performance Teams. Die acht jungen Damen zauberten mit LED-Sticks einen begeistert beklatschten „Lichterwirbel“. Turnkunst der Spitzenklasse wurde auf die Bühne gebracht, als die Bundesligaturner Christian Keil, Christian Berczes, Tobias Wolf, Daniel Morres und Dennis Gansjuk Höchstschwierigkeiten zeigten. Judith Hauser, Camilla Pfeffer und Karolina Raskina, drei absolute Top-Turnerinnen, die schon an Olympischen Spielen teilgenommen haben, brachten dann das Publikum zum Toben. Als „Trio United“ präsentierten die Sportlerinnen mit Reifen, Bändern und Stäben, wie biegsam ein Körper sein kann

Die Russin Alena Ershova verblüffte bei ihrem Auftritt „Körperbeherrschung ohne Grenzen“ das Publikum. Die Weltklasse-Kontorsionistin verblüffte auch bei schwierigsten und kraftraubendsten Teilen mit einer scheinbar schwerelosen Ästhetik. Dergin Tokmak (Künstlername „Stix“) erkrankte im Alter von acht Monaten an Kinderlähmung. Sein Auftritt als Breakdancer sorgte für frenetischen Beifall. Humor und gute Laune prägten die Trampolinshow der „Sumo-Boys“, die trotz ihrer „Leibesfülle“ selbst einen Doppel-Salto vollendeten.

Nach der Pause beeindruckten erneut die Bundesligaturner mit ihren Darbietungen in „Sleepless“. Eine bewegende Verbindung zwischen rhythmischer Sportgymnastik und Musik präsentierten im Anschluss die RSG-Turnerinnen und Nadine Stockmann. Im krassen Gegensatz dazu stand Robeat, der mit seiner Beatbox Stücke wie „Smoke on the Water“, „Pippi Langstrumpf“ oder Beethovens Fünfte mal etwas anders intonierte. „Don’t worry“ setzten danach die acht Mädels des Performance Teams gekonnt in Szene, ehe kartenspielende Turnakrobaten die Deutenberghalle zum Jubeln brachten.

Der Weltmeister im Rhönradturnen, Marcel Schawo, beherrschte sein Turngerät wie kein Zweiter. Dies zeigte er mit einer Mischung aus Dramaturgie und Dynamik, mal innerhalb, mal außerhalb des Rads. Einer der Höhepunkte des Abends war der Auftritt von „Atlantis“. Die vier Russen zeigten unter anderem Dreistöckige Pyramiden mit einarmigem Handstand an der Spitze und ernteten dafür Riesenapplaus.

Auch bei ihrer zweiten Show begeisterte das Powerteam Denmark mit Rasanz und wirbelnden Körpern. Nach langem Anlauf von einem Mini-Trampolin hochgeschleudert, folgten Salti mit bis zu dreieinhalb Schrauben. Am Ende bejubelten die Zuschauer noch einmal alle Beteiligten auf der Bühne. „La Ola“ machte die Runde in der Deutenberghalle und rhythmisches Händeklatschen beschlossen den gelungenen Abend.

Bis 15. Januar folgen nun noch 19 weitere Vorstellungen der Turngala in 13 Städten in Baden-Württemberg. Weitere Informationen im Internet unter: www.turngala.de

