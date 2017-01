Baskets VS: Zwischenspurt schreckt Gegner auf

Oberliga-Damen verlieren Heimspiel. Knapper Heimsieg für Landesliga-Herren

Basketball-Oberliga Damen: BV Villingen-Schwenningen – TV Derendingen 36:75. (csd) Keinen guten Start erwischte die Mannschaft von Baskets-Trainer Sergey Tsvetkov gegen die deutlich besser platzierte Mannschaft aus Derendingen. Erst in der sechsten Minute wurde der erste Korb erzielt. In der Defense standen die Gastgeberinnen zwar gut, aber die großgewachsenen Gegner konnten immer wieder den Offensiv-Rebound abgreifen und nur mit einem Foul gestoppt werden. So kam Derendingen allein im ersten Viertel zu elf Freiwürfen. 4:12 lautete das Ergebnis des ersten Viertels und nicht besser erging es den Gastgeberinnen im zweiten Abschnitt. Derendingen traf besser, versuchte über das ganze Feld zu pressen und brachte damit die Spielerinnen aus VS in Bedrängnis. Der Halbzeitstand von 7:35 war ernüchternd, aber nun wollte man es besser machen. Trainer Tsvetkov schickte eine schnelle Truppe auf den Platz und Derendingen schonte seine Starting-Five. Schon wendete sich das Blatt. Nach einem 10:0-Lauf wurde der Gegner unruhig und wechselte wieder zurück. Die Baskets konnten den Schwung nicht aufrecht halten und verloren klar mit 36:75.

Es spielten: Anja Elbel (6), Johanna Eppler, Birgit Kälble (2), Natalia Kraft (2), Philippa Kunst (5), Birgit Mädge, Sabrina Payo Munoz, Christine Schell-Deking (2), Susanne Schmidt (12) und Imke Weißer (7, davon 1 Dreier).

Am Ende wird es eng

Landesliga Herren: BV Villingen-Schwenningen – TSV Wendlingen 76:73. Das Team von Baskets-Trainer Samba Thiam wollte sich mit einem Sieg möglicher Abstiegssorgen entledigen. Das Spiel war hart umkämpft. Zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 34:39 in Rückstand. Viktor Kaufmann (19 Punkte), Kjell Deking (16) und Yannick Tidas (12) brachten ihr Team nach der Pause mit zehn Punkten in Führung, doch im letzten Viertel arbeitete sich Wendlingen wieder heran. Nun setzte der Gegner alles auf eine Karte, versuchte sein Glück von der Dreierlinie und unterband jeden Zug zum eigenen Korb mit einem Foul. Aufgrund der schlechten Freiwurfquote des Heimteams wäre diese Taktik fast aufgegangen, aber letztlich retteten die Baskets drei Punkte Vorsprung zum 76:73-Endstand über die Zeit.

Es spielten: Dominik Byrne (2 Punkte), Kjell Deking (16/davon 1 Dreier), Kevin Joas (5), Viktor Kaufmann (19/1), David Savija (6), Yannick Tidas (12), Marcel Wagner (8) und Daniel Zacek (8/2). Außerdem standen Niklas Barnstorf, Christian Okolie und Yousef Asafi ohne Einsatz zur Verfügung.